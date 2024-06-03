Нарышкин сравнил летчиков «Нормандии – Неман» с французами в Донбассе

Tекст: Вера Басилая

Нарышкин выступил на церемонии возложения цветов к захоронению летчиков французского авиаполка «Нормандия – Неман» на Введенском кладбище в Москве. По его словам, справедливо провести параллель между французскими патриотами-антифашистами и теми, кто отправился в Донбасс для защиты от геноцида население Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА «Новости».

По его словам, современных антифашистов немного, но их высокий нравственный выбор резко контрастирует с позицией большей части политической элиты их стран, и они будут вознаграждены благодарной памятью потомков так же, как и летчики эскадрильи «Нормандия – Неман».

Французский авиаполк «Нормандия – Неман» сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте с 1943 по 1945 год, участвовал в Курской битве, операции «Багратион», освобождении Восточной Пруссии. Французские летчики совершили более 5,2 тыс. боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета, 42 французских летчика погибли. Четверо были удостоены звания Героя Советского Союза.