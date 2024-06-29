  • Новость часаСК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине появляется партизанское движение нового типа
    Российские войска освободили Шумы в ДНР
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ под Харьковом
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

    Коментарии (95)
    29 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет

    Эксперт Коротченко: Россия может использовать «Искандер-М» в ответ на американские РСМД у ее границ

    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может применить ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности в ответ на размещение американских ракет у российских границ, сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

    По его словам, дальность «Искандера-М» может быть увеличена за счет модернизации его ракет, а также создания нового комплекса средней дальности на базе подвижных грунтовых ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Коротченко добавил, что одной из важнейших характеристик нового поколения ракетных комплексов станет мобильность.

    По мнению эксперта, размещение комплексов, к примеру, на востоке России, позволит держать под прицелом американские объекты на Аляске.

    Ожидается, что решение о модернизации «Искандера-М» и разработке нового комплекса будет принято в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее.

    Накануне президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6.

    Коментарии (17)
    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

    Коментарии (7)
    28 июня 2024, 22:06 • Новости дня
    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве

    Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США

    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    @ Ситников Николай/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также для военных баз США на Окинаве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство и размещение ракет средней и малой дальности.

    «Вероятно, заявление Путина – это ответ на приближение НАТО к нашим границам, а триггером могло стать размещение американцами комплексов Typhon на Филиппинах. С этого местоположения США могут накрыть, например, Тайваньский пролив или даже провинцию Фуцзянь. И тогда становится понятным, почему США выходили из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они могут выдать своим «прокси-силам» на Филиппинах, в Южной Корее и в Японии такого рода ракеты и использовать их для шантажа Китая и других стран», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С другой стороны, до недавнего времени между Москвой и Вашингтоном существовал консенсус, который заключался в нашем решении не размещать РСМД в Европе. И это – несмотря на выход США из договора. Но сейчас Путин был вынужден сделать такое заявление, ведь где гарантии, что завтра США не разместят те же комплексы Typhon в Прибалтике?» – добавил эксперт.

    «При этом с нашей стороны принято оптимальное решение, которое оставляет окно возможностей для возобновления диалога с США. Потому что производство РСМД не означает их развертывание, снабжение специальными боевыми частями и тем более постановку на боевое дежурство. Но новый диалог, конечно, не пойдет по старым сценариям. Москва будет учитывать размещение и ракет США в Юго-Восточной Азии, и наличие у них таких комплексов, как Typhon, которые должны быть учтены в структуре будущего договора», – заметил аналитик.

    «Возврат к структуре взаимного доверия в рамках новой итерации ДРСМД будет крайне нетривиальным. США перебросили на Филиппины Typhon в течение суток. И Россия будет принимать это во внимание в контексте европейских стран. Для симметричного ответа нам теоретически можно использовать позиционные районы, например, в Белоруссии. Но для этого нужно будет принимать отдельное соглашение между сторонами», – добавил собеседник.

    «Возможно, нам придется размещать РСМД и в Европейской части России, чтобы создать угрозу для корневой территории Европы – для Берлина, Парижа и Лондона. Нужно вернуть элиты этих стран к адекватному пониманию структуры безопасности. Напомнить им, что Европа – это вообще-то небольшой полуостров Евразии, который может простреливаться просто на раз-два», – констатировал спикер.

    «Что касается собственно производства РСМД, то Россия никогда не признавала у себя их наличие. Но есть одно но. Для создания РСМД из ныне существующих ракет нужно просто изменить весовой баланс, увеличив топливный бак – цилиндрическую конструкцию внутри ракеты. Затем уменьшить головную часть, заменив ее на специальную. Это мы можем сделать в течение месяца-двух», – рассказал специалист.

    «А в случае эскалации мы можем теперь по новому договору о сотрудничестве и взаимовыручке использовать для размещения РСМД территорию КНДР. В этом случае мы возьмем на прицел не только северные острова Японии, но даже военные базы США на Окинаве. В КНДР горная местность, что создает гораздо большую возможность маскировки для наших ракет, их будет труднее поразить. Кроме того, тут нельзя не учитывать и мощнейший фактор Китая, который никогда не являлся участником ДРСМД. Поэтому Пекин может очень быстро получить РСМД, очень похожие на российские, скажем так», – резюмировал Анпилогов.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает Кремль. Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

    «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», – отметил политик.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», – подчеркнул Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: такие действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

    Тогда же Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

    ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

    Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

    Коментарии (26)
    29 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Responsible Statecraft: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом из-за неудач украинской армии в зоне спецоперации принимает опасные решения, обостряя отношения с Россией, пишет журналист Блейз Малли для Responsible Statecraft.

    Корреспондент указывает, что администрация Байдена на каждом этапе развития конфликта оценивала реакцию Москвы, прежде чем принимать более опасные решения, однако теперь данный процесс ускоряется, передает РИА «Новости».

    Малли также напомнил, что в самом начале конфликта Белый дом заявил о недопустимости отправки военных США на Украину, но постепенно менял свою позицию, особенно в вопросе определенного оружия. В частности,  Штаты отправили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы.

    Публицист отмечает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, а сейчас вообще ведутся разговоры об отправке на Украину американских подрядчиков.

    Ранее обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс заявил, что правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин дал прогноз по росту ВВП в первом полугодии 2024 года

    Путин спрогнозировал рост ВВП России до 5% в первом полугодии 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика развивается, несмотря на санкции, рост ВВП в первом полугодии этого года ожидается на уровне выше 5% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видеосвязи.

    Российский лидер отметил полученный благодаря активности российских предпринимателей результат. «По прошлому году 3,6% роста [ВВП], за первое полугодие этого года – свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями.

    Коментарии (14)
    29 июня 2024, 08:22 • Новости дня
    Инвестор в США назвал использование российских активов воровством

    Инвестор: США украли замороженные российские активы для помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.

    По его словам, со стороны Штатов этот шаг неправильный, страна попросту крадет чужие активы, передает РИА «Новости».

    Роджерс добавил, что не одобряет этих действий, отметив, что подобное практикуется правительствами многих стран во время военных конфликтов.

    Кроме того, инвестор выразил сомнения, то данный шаг со стороны США сможет что-либо изменить в ситуации украинского кризиса.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

    Коментарии (4)
    28 июня 2024, 18:21 • Новости дня
    Путин счел недостаточным количество женщин-руководителей в России
    Путин счел недостаточным количество женщин-руководителей в России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число женщин, занимающих руководящие должности в России, является недостаточным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС по видеосвязи.

    «Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, – отбирать по гендерному принципу на определенные должности. Нужно отбирать прежде всего людей по личным и деловым качествам», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    Коментарии (18)
    29 июня 2024, 08:40 • Новости дня
    Минфин Украины: Иностранная помощь Киеву достигла минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Финансовая помощь Киеву от стран Запада достигла минимума с начала спецоперации – за первое полугодие этого года среднемесячные поступления Украине составили около 1,9 млрд евро, при этом в мае вообще не было получено средств, следует из данных Минфина Украины.

    По данным украинского ведомства, в 2022 году бюджет Украины пополнялся 17 странами и Евросоюзом, в среднем на 2,9 млрд евро в месяц. Самое большое финансирование тогда предоставили США (11,4 мдрд евро), Евросоюз (7,6 млрд) и Канада (1,8 млрд), передает РИА «Новости»

    В 2023 году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз в среднем по 3 млрд евро в месяц. Не было поступлений от ряда стран, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 млрд евро) вместо США (10,1 млрд). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 млрд).

    В 2024 году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный «взнос» сократился до 1,9 млрд евро.

    Кроме того, в этом году было три месяца с поступлениями меньше 1 млрд евро. Так, в январе Украина получила лишь 400 млн евро, в феврале 740 млн, а в мае вообще не было получено средств от других стран и объединений.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как продвижение российской армии лишает Украину последних денег.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг ДРСМД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, его темой стала ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Глава государства обсудил с членами Совбеза шаги России в отношении развертывания ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

    «Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», – указал Путин.

    В пятницу Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом.

    Коментарии (0)
    29 июня 2024, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил российских корабелов с профессиональным праздником
    Путин поздравил российских корабелов с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником.

    По словам Путина, российские верфи и конструкторские бюро обладают мощным производственным и кадровым потенциалом, который позволяет создавать современные боевые корабли и гражданские суда, говорится на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается речное и паромное сообщение, важное для наших регионов. Со стапелей сходят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, которые играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути, говорится в поздравлении.

    Напомним, накануне Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда и повысить сотрудникам отрасли заработную плату.


    Коментарии (0)
    29 июня 2024, 11:43 • Новости дня
    Песков рассказал об адаптации подаренных Путину Ким Чем Ыном собак

    Представитель Кремля Песков рассказал об адаптации подаренных Путину Ким Чем Ыном собак

    Tекст: Александра Юдина

    Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Владимиру Путину, адаптируются в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, по приезду собаки прошли ли необходимые процедуры, передает ТАСС.

    Бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко указал, что животные в качестве подарка на уровне лидеров стран являются, как правило, признаком дружественного шага. Он напомнил, что Путин очень любит собак.

    Коментарии (4)
    28 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин призвал не откладывать на потом решение в новых регионах социальных вопросов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение вопросов безопасности является главным для Новороссии и Донбасса, но откладывать на потом решение социальных вопросов невозможно, необходимо решать их сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видеосвязи.

    «Конечно, главное сегодня для Донбасса в целом, для Новороссии – это решение вопросов безопасности. Но, как мы хорошо знаем, ребята наши на линии боевого соприкосновения делают все для того, чтобы решить эту важнейшую задачу. Но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развития экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин: Уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому

    Tекст: Валерия Городецкая

    Луганская народная республика является неотъемлемой частью России и уровень жизни там и в других новых регионах должен соответствовать общероссийскому, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с выпускниками «школы губернаторов».

    «Луганская народная республика, как и все исторические территории России – неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    Глава государства признал, что это непростая задача, но реализуемая. Путин добавил, что всегда готов помочь властям ЛНР.

    «Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать», – отметил он.

    Ранее Путин призвал не откладывать на потом решение в новых регионах социальных вопросов.

    Коментарии (0)
    29 июня 2024, 17:49 • Новости дня
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»

    Американский профессор Кузник заявил, что мир стоит на пороге крупного международного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Действия НАТО могут привести к прямой конфронтации США и России, что обернется чудовищными последствиями, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник изданию The American Conservative.

    Кузник считает, что мир находится на пороге нового «кубинского ракетного кризиса», который был спровоцирован в том числе последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта. При этом ситуация накалилась до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом реальна, а Третья мировая война  может стать концом человеческой цивилизации в целом, отметил профессор, передает РИА «Новости».

    По его словам, катастрофу можно предотвратить, если Россия и США будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

    Коментарии (0)
    Главное
    ГБР Украины решило проверить действия Содоля в Харьковской области
    В Генштабе ВС Белоруссии рассказали о ситуации на границе с Украиной
    В Германии назвали несбыточными слова Зеленского об условиях окончания конфликта
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Во второй тур выборов президента Ирана прошли Пезешкиян и Джалили
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    Бастрыкин предложил запретить никабы в России

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Как и зачем ЮАР помогает России

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............