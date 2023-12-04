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    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

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    4 декабря 2023, 18:59

    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок

    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В мире нарастают кризисные явления, однако на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней «однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок».

    В ноябре Путин сообщил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Ранее глава государства заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия.

    1 декабря 2023, 21:24
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

    «Постановляю установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 209 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих», – говорится указе, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение министерству обороны средств из бюджета, необходимых для реализации этого указа. Предыдущий указ об установлении штатной численности ВС России, подписанный 25 августа 2022 года, признан утратившим силу.  .

    В августе прошлого года Путин подписал указ об установлении численности ВС России в количестве 2 млн 039 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих.

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    4 декабря 2023, 15:25
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    Также глава государства вручит премию «Волонтер года» – церемония пройдет в рамках гражданского форума «Мы вместе». Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран, передает ТАСС.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. На выставке демонстрируются важнейшие достижения России в различных отраслях экономики.

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    1 декабря 2023, 22:29
    Путин разрешил «Лукойлу» покупку акций «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd

    Путин разрешил «Лукойлу» выкупить долю UROC Ltd в «ЭЛ5-Энерго»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании «ЭЛ5-энерго» у компании Uroc Ltd.

    В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что для совершения сделки не требуется получение иных разрешений, решений и согласий, предусмотренных законодательством России. «Лукойл» получил разрешение на выкуп доли UROC в «ЭЛ5-Энерго» в 7,4%, следует из распоряжения Путина.

    Производственные филиалы «ЭЛ5-Энерго» включают три газовые станции – Конаковскую , Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую и Кольскую. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,7 Гкал.ч по выработке тепла.

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    3 декабря 2023, 10:10
    Депутат: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

    Депутат Госдумы Занко: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата

    Депутат: СВО придала новые смыслы Дню Неизвестного солдата
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Защита исторической памяти – это прямая задача общества и власти, о чем неоднократно говорил президент России. При этом сохранение памяти о героях СВО обрело такую же важность, как и сохранение памяти о Неизвестном солдате. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Ольга Занко. Напомним, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата.

    «Сохранение памяти всех, кто защищал нашу страну в любой период истории – это наш священный долг, это святая обязанность общества и власти. Сегодня волонтеры по всей стране возлагают цветы к мемориалам Неизвестному солдату и участвуют в других памятных мероприятиях», – рассказала Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

    «Точно так же мы должны увековечивать и память о защитниках Донбасса, участниках специальной военной операции. То есть, эта дата получает новые смысловые приращения, о чем неоднократно говорил президент», – указала спикер.

    Собеседница также призвала не забывать об истории мирных граждан в период Великой Отечественной войны, которые пострадали от действий нацистов. Она отметила, что по этому направлению сейчас создается первый в России реестр памятных мест, которые посвящены жертвам среди мирного населения.

    «Буквально в минувшую пятницу завершился 17-й судебный процесс в Калининградской области, который юридически признал преступления нацистов в Восточной Пруссии геноцидом народов СССР. И мы вместе с волонтерами в рамках большого проекта «Без срока давности», поддержанного президентом, помогаем искать свидетелей этих страшных преступлений», – пояснила депутат.

    «На процессе, кстати, были озвучены цифры по всем мирным гражданам, которые были насильственно привлечены для принудительного труда на территории нацистской Германии. Оказалось, что таковых – более 4,7 млн человек», – отметила Занко.

    «В общем, можно констатировать, что защита исторической памяти – это прямая задача и власти, и общества, всех НКО, движений и союзов. Я об этом знаю не понаслышке: я была членом рабочей группы по внесению поправок в Конституцию в 2020 году и как раз работала над одной из поправок о защите исторической правды и о сохранении памяти о защитниках Отечества», – добавила парламентарий.

    День Неизвестного Солдата – памятная дата в России, учреждена в 2014 году указом президента. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Ежегодно в этот день чтят память героев, отдавших свои жизни за Родину.

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    3 декабря 2023, 10:07
    Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

    Путин: Без юридической поддержки нельзя представить деятельность бизнес-структур, соцсферы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником, подчеркнув, что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур, социальной сферы.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    День юриста отмечается в России 3 декабря. Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 2008 года президентом Владимиром Путиным.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем юриста. Этот праздник был учреждён 15 лет назад в знак признания выдающихся заслуг отечественного юридического сообщества в деле защиты конституционных прав и свобод граждан, отстаивания верховенства Закона, укрепления российской государственности. И конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента России.

    Он выразил уверенность, что юристы и впредь будут достойно решать стоящие перед ними ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей, уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

    Президент пожелал юристам всего самого доброго.

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    3 декабря 2023, 15:32
    Кремль анонсировал заседание СПЧ с участием Путина

    Кремль: Путин завтра проведет заседание СПЧ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин завтра проведет заседание Совета по правам человека (СПЧ), сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении, 4 декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека, передает ТАСС.

    Там добавили, что члены СПЧ расскажут об итогах своей работы в этом году, также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов.

    Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    3 декабря 2023, 09:29
    Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

    Путин: В Магаданской области реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магаданской области со знаменательной датой – с 70-летием образования региона, отметив, что в области в последние годы реализуются крупные проекты в добывающей отрасли и АПК.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием образования Магаданской области. Многие поколения жителей Колымского края внесли значимый вклад в освоение его уникальных природных ресурсов, укрепление экономики, создание социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры. И конечно, мы всегда будем помнить о мужестве и стойкости магаданцев в годы Великой Отечественной войны», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента России.

    По его словам, сегодня Магаданская область обладает огромным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения серьёзных инвестиций. Путин отметил, что «в последние годы в регионе реализуются крупные проекты в добывающей отрасли, АПК, строятся новые школы, больницы, центры культуры, спортивно-оздоровительные комплексы».

    Президент пожелал жителям Магаданской области успехов и всего самого доброго.

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    4 декабря 2023, 16:40
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

    Участники «Движения первых» познакомили Путина с экспозицией «Первые в России – стране возможностей», восемь залов которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер также осмотрел экспозицию министерства промышленности и торговли «Сделано нами», повествующую о вызовах, с которыми сталкивались отечественные предприятия и изобретатели, а также о современных достижениях промышленности в регионах.

    Кроме того, президент посетил выставочный павильон «Атом», посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

    В субботу выставку-форум «Россия» посетил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

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    4 декабря 2023, 12:13
    Песков сообщил, что авторский экземпляр мемуаров Назарбаева передадут Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авторский экземпляр мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» получит президент России Владимир Путин, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков о передаче книги сообщил, отвечая на вопрос о том, читал ли уже глава российского государства книгу, где ему посвящена отдельная глава, передает ТАСС.

    Ранее Назарбаев в мемуарах высоко оценил действия Путина на посту президента России.

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    4 декабря 2023, 12:02
    Песков анонсировал визит Путина на выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ в понедельник, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент поучаствует в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года – 2023» в рамках премии «Мы вместе», она пройдет на ВДНХ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что после этого Путин посетит саму выставку.

    В графике главы государства на этой неделе значатся международные контакты, но они пройдут не в понедельник.

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    4 декабря 2023, 17:44
    Путин пообещал исполнить три детских желания

    Путин принял участие в акции «Елка желаний»

    Путин пообещал исполнить три детских желания
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит три детских желания – поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.

    Во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ российский лидер снял с «Елки желаний» три шара с желаниями детей. Глава государства поможет девочке Ксении попробовать себя в роли ведущей новостей. Никита Мирошниченко загадал посетить Эрмитаж в Петербурге, а третий ребенок сообщил, что хочет побывать на озере Байкал, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту ставропольского мальчика. Желанием Давида Шмелева из Ставропольского края стало посещение Военной академии Вооруженных сил. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в «Москвариум», а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.

    Кроме того, Путин исполнил желания двух других детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

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    4 декабря 2023, 17:37
    Путин оценил работу помогающих бойцам СВО волонтеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Волонтер года – 2023» выразил благодарность российским волонтерам, оказывающим помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации на Украине.

    «Я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что волонтеры оказывают помощь как напрямую бойцам СВО, так и их семьям в тылу.

    В понедельник президент России Владимир Путин на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ вручил премию «Волонтер года».

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    4 декабря 2023, 18:44
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    Путин посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств призвал послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

    «Я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что нам пришлось сдвинуть немножко нашу торжественную церемонию вручения верительных грамот. В первой половине дня мне нужно было приять участие в публичных мероприятиях, прежде всего речь идет, конечно, о посещении выставки на ВДНХ… Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет, – страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

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    4 декабря 2023, 19:07
    Путин: Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот 21 вновь прибывшего посла иностранных государств.

    Церемония вручения верительных грамот проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. «Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», – сказал глава государства.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», – отметил Путин.


    В пятницу Кремль анонсировал церемонию вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину.

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    4 декабря 2023, 19:15
    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии

    Путин заявил, что заморозка в отношениях между Россией и Германией невыгодна обеим странам, но в первую очередь ФРГ

    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    «Замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

    «Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией – причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, – невыгодно. Но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия десятилетиями «надежно, без сбоев», «по доступным ценам» снабжала ФРГ «экологически чистым газовым топливом», нефтью, другими энергетическими товарами и сырьем, однако это сотрудничество было подорвано, в том числе «в буквальном смысле» в ходе диверсии на «Северных потоках».

    Ранее Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.




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