Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.2 комментария
Депутат заступилась за Бастрыкина за слова о «Государственной дуре»
Депутат Авксентьева заступилась за Бастрыкина за слова о «Государственной дуре»
Депутат Сардана Авксентьева, комментируя фразу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о «Государственной дуре», заявила, что он процитировал людей, и разделяет его недовольство законами о мигрантах.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) поинтересовался работой Госдумы в связи с проблемой мигрантов и назвал ее «Государственной дурой».
Авксентьева заявила, что не обиделась на эту фразу, и отметила, что Бастрыкин процитировал людей, которые и «не такое пишут». Кроме того, депутат разделила недовольство Бастрыкина скоростью принятия законов о миграции и сочла это сигналом парламенту, передает «Газета.Ru».
Она напомнила, что в Госдуму были внесены инициативы о наказании мигрантов за домогательства, о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. По словам депутата, «нужны комплексные решения на уровне государства».
Бастрыкин во время выступления на ПМЮФ спросил, планирует ли Госдума принимать новый закон по урегулированию ситуации с мигрантами. Один из депутатов ответил, что в нижней палате парламента занимаются этой проблемой. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», – отметил Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин заявил, что около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону СВО.