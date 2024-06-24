Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.22 комментария
Два бывших министра Украины объявлены в международный розыск
Экс-глава Минюста Украины Павел Петренко и бывший министр информполитики страны Юрий Стець объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
В суде пояснили, что они объявлены в розыск по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает ТАСС.
Ранее МВД России сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.