И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.6 комментариев
Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в параде
Российские вертолеты прибыли в Белоруссию для участия в воздушной части парада, посвященного Дню независимости республики, который состоится 3 июля в Минске.
«В составе группы вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-26», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Всего в параде будут задействованы свыше 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники.
Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка России привела к формированию космической отрасли в Белоруссии.