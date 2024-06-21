И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Зеленский сменил главу управления госохраны из-за жалоб сотрудников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова на должность главы управления госохраны страны после жалоб сотрудников на узурпацию власти предыдущим руководителем.
До Морозова исполняющим обязанности главы управления был Максим Донец, сотрудники обвинили его в узурпации власти и препятствовании обеспечению охраны высшего руководства страны, передает ТАСС.
В письме сотрудников ведомства в адрес Зеленского, обнародованном украинскими СМИ, утверждается, что Донец сам издал приказ о своем повышении в должности, хотя в соответствии с законодательством главу ведомства назначает президент. Офицеры также заявили, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без оружия и распорядился передать все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ), что «разрушает боевые возможности» госохраны.
Кроме того, некоторые сотрудники без объяснения причин были отстранены от службы, а часть из них перевели в департамент, который отвечает, среди прочего, за чистку биотуалетов на блокпостах, утверждается в обращении.
Авторы письма выразили опасение, что действия Донца создают условия для подготовки и реализации диверсии против высшего руководства страны.
В мае Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.