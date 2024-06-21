И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Парламент Азербайджана призвал Алиева назначить досрочные выборы
Милли меджлис (парламент) Азербайджана обратился к президенту Ильхаму Алиеву с инициативой назначить досрочные парламентские выборы.
Против выступил только один парламентарий, передает ТАСС.
Накануне в четверг правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан», ПЕА) обратилась к президенту Азербайджана с инициативой роспуска парламента страны из-за того, что в ноябре, когда должны проводиться выборы, в республике проводится конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29). Правящая партия считает, что необходимо провести досрочные выборы, чтобы обеспечить нормальную работу парламента.