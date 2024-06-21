The Spectator: Украинский конфликт завершится потерей Киевом территорий и отказом от НАТО

Tекст: Вера Басилая

Издание ссылается на бывшего высокопоставленного западного чиновника, регулярно посещающего Киев. По его словам, очевидно, что «эта война» закончится прекращением огня по линии контроля, плюс Украина не получит полноправное членство в НАТО. Чиновник считает, что Украина станет похожей на Кипр, который не признает разделения территории, но является членом Евросоюза, передает ТАСС.

Журнал пишет, что конференция по Украине в Швейцарии показала, что «приходит время для ужасных компромиссов», поскольку интерес к украинскому конфликту угасает, также европейские страны опасаются нового наплыва беженцев с Украины. Так, источник The Spectator в правительстве Германии сообщил, что в Берлин могут приехать до миллиона украинских беженцев из-за энергетического кризиса.

Также издание отмечает, что провал конференции по Украине произошел из-за нежелания Глобального Юга разорвать отношения с Россией, в то время как в Киеве надеялись, что мероприятие в Швейцарии ознаменует собой новую веху международной поддержки Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.