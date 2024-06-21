В Госдуме оценили массированную атаку дронов на Кубань

Алтухов: Одна из самых массированных атак на Кубань не имеет стратегического значения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это одна из самых массированных атак киевского режима за время СВО, передает ТАСС. Алтухов добавил, что средства ПВО успешно отражают атаки, у коммерческих предприятий критической инфраструктуры есть возможности использовать противолодочную защиту, поэтому никакого стратегического значения эти налеты не имеют, а только создают шум в информационном поле для поддержания угасающего воинственного настроя среди поддерживающих киевский режим украинцев.

Он добавил, что схожая по масштабам с большим числом дронов попытка атаки была предпринята Киевом в середине мая против Новороссийска и тогда атака также была успешно отражена российскими военнослужащими.

Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров.