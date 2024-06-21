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    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

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    21 июня 2024, 10:33 • Новости дня

    В Госдуме оценили массированную атаку дронов на Кубань

    Алтухов: Одна из самых массированных атак на Кубань не имеет стратегического значения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совершенная киевским режимом в ночь на пятницу попытка атаковать беспилотниками территорию Кубани, которая была успешно отражена силами ПВО России, стала одной из самых массированных за время СВО, однако она не имеет для Украины стратегического значения, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

    По его словам, это одна из самых массированных атак киевского режима за время СВО, передает ТАСС. Алтухов добавил, что средства ПВО успешно отражают атаки, у коммерческих предприятий критической инфраструктуры есть возможности использовать противолодочную защиту, поэтому никакого стратегического значения эти налеты не имеют, а только создают шум в информационном поле для поддержания угасающего воинственного настроя среди поддерживающих киевский режим украинцев.

    Он добавил, что схожая по масштабам с большим числом дронов попытка атаки была предпринята Киевом в середине мая против Новороссийска и тогда атака также была успешно отражена российскими военнослужащими.

    Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

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    21 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
    @ t.me/zhdshi1

    Tекст: Антон Антонов

    Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине, погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств № 1, где он преподавал театральное мастерство.

    Гусаров в качестве добровольца принимал участие в СВО с августа 2023 года, сообщает Жуковская детская школа искусств № 1 в соцсети «ВКонтакте».

    Гусаров родился в Ангарске, работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и работать в школе искусств. Снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», пишет «Российская газета».


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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    Вторая серия взрывов раздалась в Харькове
    @ SERGEY KOZLOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новые взрывы прогремели в Харькове, объявлена воздушная тревога, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Издание пишет, что в Харьковской, а также в Николаевской области звучит воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    21 июня 2024, 03:26 • Новости дня
    Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС

    Гендиректор украинской энергокомпании Коваленко заявил о неспособности ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС «на 100%»

    Украинская энергокомпания оценила способность ЗРК Patriot защитить ТЭЦ и ГЭС
    @ Norbert Fellechner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ТЭЦ и ГЭС нельзя «накрыть физической защитой» от «прилетов», а ЗРК Patriot не смогут обеспечить полную защиту объектов, заявил гендиректор энергокомпании YASNO (входит в украинский энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

    Коваленко пояснил, что обеспечить защиту «на 100% что-либо от «прилетов» нельзя, даже если возле каждой ТЭЦ разместить по четыре Patriot. Он указал, что у ТЭЦ имеется защита от обломков, но она не поможет, если «прилетает шесть ракет в один блок», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, США сообщили, что собираются передать Киеву все производимые в настоящее время системы Patriot и NASAMS, в том числе речь идет о поставках, запланированных на ближайшее время в другие страны.

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    20 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Боец Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец с позывным Мияги на Угледарском направлении почти неделю в одиночку оборонял позицию, сообщили СМИ.

    Как пишет RT, 24-летний уроженец Алтайского края пришел на СВО добровольцем в октябре 2023 года и во время штурма под огнем противника прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию и оборонял ее почти неделю.

    По его словам, его спасли дожди, которые лили два дня подряд, так он утолял жажду. Боец признался, что ел листья, периодически смотрел на кусты и ему мерещились бутылки с водой.

    Ранее российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО.

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    21 июня 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека, повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре, сообщил оперативный штаб региона.

    Четыре человека пострадали в результате падения обломков БПЛА самолетного типа, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    БПЛА атаковали Темрюкский район, Ейский и Северский районы. В Темрюкском районе обломки упали на гостиницу в населенном пункте Волна, постояльцы эвакуированы. Кроме того, сообщается, что в поселке Афипском сбиты вражеские БПЛА.

    Напомним, накануне мирная жительница погибла в Славянске-на-Кубани в результате падения украинского беспилотника на частный дом.

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    21 июня 2024, 01:57 • Новости дня
    Учитель рисования из Липецкой области осужден за перевод криптовалюты для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюк приговорен к 20 годам лишения свободы за то, что направил средства на поддержку вооруженных сил Украины, а также собирался профинансировать террористическую организацию «Азов», сообщили во втором окружном военном суде.

    Клюк осужден по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности. Он признал вину и заявил о раскаянии. Пять лет он будет находиться в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Также Клюк приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей и ограничению свободы на год после завершения основного наказания. В силу приговор еще не вступил, передает РБК.

    Сообщается, что Клюк осуществил два перевода украинскому фонду на 100 тыс. и 20 тыс. рублей – переводы были конвертированы в криптовалюту Bitcoin. Деньги, которые получает этот фонд, идут на финансирование ВСУ. Кроме того, Клюк собирался финансово поддержать «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) для покупки вооружения.

    Накануне сообщалось, что УФСБ по Хабаровскому краю расследует уголовное дело о госизмене против жительницы Хабаровска. На прошлой неделе сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене.

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    21 июня 2024, 01:05 • Новости дня
    Ракета ATACMS перехвачена над Геническом
    Ракета ATACMS перехвачена над Геническом
    @ Chad Menegay/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила ракету ATACMS и сбила украинские беспилотники над Геническом, сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.

    Указывается, что вооруженные силы Украины выпустили ATACMS из РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщается, что сбито несколько украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Владимир Сальдо рассказал, что украинские войска обстрелами пытаются устроить пожары, чтобы уничтожить посевы в Херсонской области.

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    20 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    США заверили в сохранении запрета на удары ВСУ вглубь России ракетами ATACMS

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении запрета на украинские удары вглубь России ракетами ATACMS

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не могут использовать американское оружие дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Комментируя сообщения о том, что США разрешили ВСУ удары вглубь России вдоль границы с Харьковской областью, Райдер сказал, что «не было никаких изменений в политике», передает ТАСС.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях, находящихся рядом с Харьковской областью Украины. При этом в Вашингтоне выражали готовность рассмотреть возможность расширения географии украинских ударов по России.

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    20 июня 2024, 13:42 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» в последние сутки прошли вглубь украинской обороны в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Волчанска, Глубокого и Липцов в этом регионе, указало министерство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 290 человек, установку РСЗО М142 HIMARS, немецкую гаубицу Panzerhaubitze-2000, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР), Синьковки (Харьковская область) и Григоровки (ДНР). Также она отразила две контратаки украинских штурмовиков 3-й штурмовой бригады.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 500 человек, БМП, два американских БТР М113, американскую гаубицу М777, американское орудие М119 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.  Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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    21 июня 2024, 05:04 • Новости дня
    Украинский беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Пожар произошел на площади 50 кв. м, его уже потушили. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщил оперштаб в Telegram.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что в Северском районе «на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания». Кроме того, «повреждено здание котельной рядом с автовокзалом» в Краснодаре. По его словам, пострадали «работники этих объектов».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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