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В Госдуме оценили массированную атаку дронов на Кубань
Алтухов: Одна из самых массированных атак на Кубань не имеет стратегического значения
Совершенная киевским режимом в ночь на пятницу попытка атаковать беспилотниками территорию Кубани, которая была успешно отражена силами ПВО России, стала одной из самых массированных за время СВО, однако она не имеет для Украины стратегического значения, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
По его словам, это одна из самых массированных атак киевского режима за время СВО, передает ТАСС. Алтухов добавил, что средства ПВО успешно отражают атаки, у коммерческих предприятий критической инфраструктуры есть возможности использовать противолодочную защиту, поэтому никакого стратегического значения эти налеты не имеют, а только создают шум в информационном поле для поддержания угасающего воинственного настроя среди поддерживающих киевский режим украинцев.
Он добавил, что схожая по масштабам с большим числом дронов попытка атаки была предпринята Киевом в середине мая против Новороссийска и тогда атака также была успешно отражена российскими военнослужащими.
Ранее в пятницу в Минобороны России сообщили, что российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров.