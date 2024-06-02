  • Новость часаМинфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
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    Европу разрывают противоречия из-за российского газа
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    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций
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    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. По словам Федорова, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый, а для его возобновления потребуются консультации со специалистами.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    В Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.


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    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    1 июня 2024, 16:58 • Новости дня
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов

    ТАСС: Российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучали более 20 взрывов

    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом прозвучало более 20 взрывов, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают очевидцы.

    В небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают о ракетной опасности, звучит сигнал тревоги, передает ТАСС.

    Между тем, сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района Белгородской области в четвертый раз за сутки. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских беспилотника ПВО ВС России уничтожили над территорией Белгородской области.

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    2 июня 2024, 11:47 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес Пекина из-за отказа руководства КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

    На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина», заявив, что китайская сторона работает над тем, чтобы страны не приезжали на «саммит мира», передает «Московский комсомолец».

    Таким образом Пекин не только поддерживает Москву, но фактически поддерживает конфликт, заявил президент Украины. Он также обвинил главу Китая Си Цзиньпина в якобы поставках элементов оружия России.

    Ранее Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине.

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    1 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен

    Боец ВСУ рассказал, что украинским солдатам не дают рации из-за опасности сдачи в плен

    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media.

    Черный заявил, что при сдаче в плен российские солдаты могут захватить рацию и слышать все, что говорят в ВСУ, поэтому приходится менять все каналы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинским солдатам не следует много знать, чтобы они не сдавали информацию русским.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

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    1 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Госдеп заявил о легитимности Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на отсутствия выборов на Украине и окончания президентского срока, заявили РИА «Новости» в Госдепартаменте США.

    В госдепе привели текст выступления Мэттью Миллера от 25 марта, из которого следует, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решать украинский народ, передает РИА «Новости».

    Ранее один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что единственной легитимной структурой сегодня на Украине является Верховная рада. По его словам, нелегитимность Зеленского «была специально сконструирована».

    Президент России Владимир Путин назвал легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера.

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    2 июня 2024, 09:35 • Новости дня
    Длительные отключения электричества введены в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Киева по указанию «Укрэнерго» ввели дополнительные отключения электроэнергии, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

    Графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00, написал Попко в Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, эти меры необходимы для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева, добавил Попко.

    Накануне на Украине из-за проблем с энергетикой более чем на 60% были повышены тарифы на электричество, на фоне чего эти меры «помогут сохранить семейный бюджет», отметил он.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины.

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    2 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии, следует из документации сайта госзакупки

    Книги будут использоваться для обучения военнослужащих ВВС США, передает РИА «Новости».

    В частности, планируется закупить книги «Стратегия: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книгу Самэуля Рамани об украинском конфликте.

    Стоимость контракта для каждого издания составит 600 долларов. Исполнение контракта должно быть завершено к середине июня.

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    1 июня 2024, 18:49 • Новости дня
    Украинцам предложили работать до глубокой старости

    Замминистра соцполитики Марчак предложила украинцам работать до физического изнеможения

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы на фоне критической демографической ситуации должны работать до тех пор, пока они не утратят возможность «физически себя обеспечивать» и самостоятельно накапливать пенсию, заявила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

    По ее словам, на Украине очень критическая демографическая ситуация: один плательщик налогов обеспечивает пенсию для одного пенсионера, дальше будет только хуже.

    Марчак предложила украинцам накапливать на свой собственный счет, и быть способными работать так долго, как можно. По ее словам, каждый житель должен понимать, что Украине предстоит стать страной «активного долголетия», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что  украинцы должны готовиться к выходу пенсию уже тогда, когда действительно физически не может себя обеспечивать, а для большой пенсии копить всю жизнь, и привела в пример Запад и США.

    Ранее киевский экономист Алексей Кущ заявил, что существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы». Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек.

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    2 июня 2024, 15:26 • Новости дня
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    Би-би-си: Украина сможет бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях
    @ Inquam Photos/Octav Ganea/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получит возможность наносить авиаудары по аэродромам в Курской и Белгородской областях после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием, сообщил источник в военной авиации компании Би-би-си.

    Истребителям Су-24 для нанесения ударов по аэродромам в этих регионах придется подходить в зону, где они уязвимы для российской системы ПВО, сказал собеседник Би-би-си, передает «Газета.Ru».

    По его словам, американские F-16, которые обещают Украине, лучше справятся с такими задачами.

    В любом случае подобные атаки будут ограничены «с точки зрения того, чего они могут достичь».

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина не способна самостоятельно бить по целям на территории России без западной спутниковой группировки.

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    1 июня 2024, 17:09 • Новости дня
    Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко назвал это решение абсолютно безумным, передает ТАСС.

    Ранее администрация президента Украины решила отказаться от идеи «экономического бронирования» от мобилизации, которая предполагала освобождение от службы лиц с высоким уровнем дохода в обмен на уплату государству определенного налога.

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    1 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Орбан заявил о стремлении Венгрии помешать Европе начать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Венгрии хочет помешать Европе начать войну с Россией, правительство страны знает, как это сделать, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, которые расширят конфликт на Украине. Он добавил, что необходимо проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступаю за мир, а не за войну, передает ТАСС.

    Также правительство Венгрии считает, что планы Киева продолжить военные действия приведут к гибели страны. Орбан добавил, что в конфликте на Украине не может быть победителя и его необходимо урегулировать мирным путем.

    Об этом Орбан заявил во время выступления на митинге в Будапеште, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира».

    Ранее сообщалось, что в антивоенном митинге в Будапеште приняли участие десятки тысяч людей.

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    1 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    США назначили испытание двух межконтинентальных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Запуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности назначены на 4 и 6 июня, заявило командование космических сил США.

    В сообщении указывается, что старты пройду с севера Ванденберга. Первое испытание запланировано на 4 июня с 12.01 д  6.01, второй запуск должен осуществиться 6 июня с 12.01 до 6.01 по тихоокеанскому времени , передает РИА «Новости».

    Уточняется, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках ракет.

    Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде.

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