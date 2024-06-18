СК: В Москве по факту массового отравления возбудили дело о незаконной миграции, задержаны три человека

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета, по делу о массовом отравлении задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

Также выявлен факт незаконной регистрации нескольких граждан Узбекистана, было возбуждено дело о незаконной миграции.

Установлено, что на предприятии отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продукции, не были представлены протоколы лабораторных испытаний, не соблюдался контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции.

Напомним, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек. Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня.

Кроме того, число жителей Казани, отравившихся после употребления «Салата лобио» производства «Локалкитчен», выросло до 14 человек. В больницы Нижнего Новгорода также обратились 14 человек с признаками ботулизма, среди отравившихся есть ребенок.