Число жителей Казани с подозрением на ботулизм выросло до 14 человек

Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

Tекст: Ольга Иванова

В Сети появилась информация о том, что в Россию приехал певец Валерий Меладзе, чтобы выступить на корпоративе за 12 млн рублей. Коц в своем Telegram-канале предложил транслировать корпоратив онлайн, но камеры направить на зрителей, «чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто весело отплясывает под любителя нацистских лозунгов».

«Ну и, конечно, на виновника торжества, готового вывалить 12 миллионов (желающие могут посчитать в дронах), тоже хочется посмотреть. Вдруг он еще не знаменит. Так дурная слава его быстро найдет с такими музыкальными пристрастиями», – написал военкор.



«Меладзе – поиздержавшийся конъюнктурщик, добавил Коц. – Но кто эти люди и в каком мире они живут на третий (11-й) год войны, чтобы смотреть в рот тем, кто на тебя буквально нагадил. Что это за девиация?»



Военкор отметил, что проблема возвращенцев, ливших грязь на нашу страну, не столько в них самих и их похудевших кошельках: «Она в условиях, при которых они не просто возвращаются, но и имеют возможность собирать аншлаги».



«Проблема в неуважении к себе и элементарной ментальной гигиене», – резюмировал Коц



Ранее Меладзе, покинувшего Россию, заметили в ресторане Marani на Рублевке. По информации источников, он специально вернулся в Россию, чтобы принять участие в тайном корпоративе. За концерт артисту, по данным СМИ, заплатили 12 млн рублей.



Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.