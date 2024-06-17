Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
В Казани зафиксировано шесть случаев подозрения на ботулизм
Шесть человек с подозрением на ботулизм поступили в инфекционную больницу Казани после употребления «Салата лобио» производства «Локалкитчен», сообщило управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Ведомство проверяет ретейлера, через которого была заказана продукция, передает ТАСС. Будут отобраны пробы для проведения лабораторного исследования.
После вспышки ботулизма в Москве из-за «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» производства «Локалкичен» и «Гастропорт» приостановлен оборот вышеуказанной продукции до завершения расследования, добавили в Роспотребнадзоре Татарстана.
Напомним, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек. Врачи не исключили диверсию в качестве причины массового заражения ботулизмом.