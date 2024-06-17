В Казани зафиксировано шесть случаев подозрения на ботулизм

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство проверяет ретейлера, через которого была заказана продукция, передает ТАСС. Будут отобраны пробы для проведения лабораторного исследования.

После вспышки ботулизма в Москве из-за «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» производства «Локалкичен» и «Гастропорт» приостановлен оборот вышеуказанной продукции до завершения расследования, добавили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Напомним, число обратившихся за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве превысило 120 человек. Врачи не исключили диверсию в качестве причины массового заражения ботулизмом.