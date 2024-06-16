Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО
Ростовское СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, было перегружено, перелимит составил от 200 до 400 человек, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Он отметил, что это «не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление», передает РИА «Новости».
«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – сказал Мельников.
Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых. Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходили по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.
Позже стало известно, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.