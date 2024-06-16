В СПЧ рассказали о перегруженности ростовского СИЗО

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что это «не из ряда вон выходящий случай, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление», передает РИА «Новости».

«У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», – сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых. Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходили по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

Позже стало известно, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.