Стали известны статьи захвативших заложников в ростовском СИЗО

Захватившие заложников в ростовском СИЗО проходят по террористическом статьям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», у захватчиков террористические статьи.

Он добавил, что в заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель, с захватчиками ведутся переговоры.

Как сообщили в правоохранительных органах, заключенные вооружены перочинным ножом, они надели на одного из офицеров ФСИН наручники, передает ТАСС.

«Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них есть резиновая дубинка и пожарный топор», – сказал собеседник.

Ранее во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников.