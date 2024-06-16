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Стали известны статьи захвативших заложников в ростовском СИЗО
Захватившие заложников в ростовском СИЗО проходят по террористическом статьям
Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям, сообщил осведомленный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», у захватчиков террористические статьи.
Он добавил, что в заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель, с захватчиками ведутся переговоры.
Как сообщили в правоохранительных органах, заключенные вооружены перочинным ножом, они надели на одного из офицеров ФСИН наручники, передает ТАСС.
«Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них есть резиновая дубинка и пожарный топор», – сказал собеседник.
Ранее во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников.