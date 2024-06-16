Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Стало известно число захватчиков заложников в ростовском СИЗО
Источник: Заложников в ростовском СИЗО захватили шесть-семь обвиняемых
Заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщил источник РИА «Новости», захватчиков шесть-семь человек.
Он добавил, что захватчики требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО.
Как сообщил источник ТАСС, все, кто захватил в заложники двух сотрудников УИС – обвиняемые и осужденные за теракты. Кто-то осужден, над кем-то суд идет.
Ранее во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям.