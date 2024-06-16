СК возбудил дело после захвата заложников в ростовском СИЗО

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, по факту захвата заложников в одном из СИЗО в Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовно дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»), передает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили, что в следственном изоляторе № 1 в Ростове-на-Дону группа заключенных, тщательно спланировав свои действия, попыталась взять в заложники двух сотрудников учреждения.

По данным правоохранительных органов, захватившие заложники, возможно, не один месяц готовили свой план. Заключенные, содержавшиеся в разных камерах, смогли наладить связь между собой и скоординировать свои действия. Кроме того, по словам источника, заключенным помогали. «Проверяется одна из версий, что действия людей в изоляторе координировали извне», – сказал он.

Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.

Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическом статьям.