Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы, сообщает ФСИН.
Отмечается, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены и не пострадали во время операции, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.
Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.