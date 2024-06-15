Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
В Германии назвали «абсолютно конкретными» предложения Путина по Украине
Журналист Кеппель: Путин предложил четкие шаги для завершения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин сделал абсолютно конкретные шаги для урегулирования украинского конфликта, но Киев их отверг, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
Кеппель также назвал воровством решение стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов за счет активов России, и предположил, что такие действия приведут к более серьезной конфронтации, передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложения президента России Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку конференции по Украине в Швейцарии.