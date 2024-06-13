Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.0 комментариев
Минобороны показало уничтожение «Фаготом» бронемашины ВСУ под Работино
Министерство обороны опубликовало кадры, как расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ под Работино.
В Минобороны уточнили, что в момент атаки бронемашина пыталась доставить украинских штурмовиков в район населенного пункта Работино Запорожской области.
Ранее Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера».