  • Новость часаПутин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня

    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»

    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    11 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине

    Лавров: Киевский режим надо вернуть в правовое поле, чтобы вести переговоры по Украине

    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим необходимо вернуть в правовое поле, чтобы можно было вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.

    Он отметил, что когда страны предлагают проводить переговоры, иногда звучит: «Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать», передает ТАСС.

    Лавров задался вопросом, разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием?

    В связи с этим министр призвал вернуть Киев в правовое поле, где существуют все ответственные и порядочные страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на прежних условиях. Путин также отмечал, что на Украине власть сейчас узурпирована, поэтому полномочия, согласно конституции, переходят к спикеру Верховной рады, так что можно найти, с кем вести переговоры.

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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    12 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Во вторник взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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    11 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе закончился дракой, пишут украинские СМИ.

    На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

    Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

    Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они  зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

    В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    11 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Озвучены масштабы нелегального вывоза зерна с Украины

    Офис генпрокурора Украины сообщил о нелегальном вывозе зерна из страны

    Озвучены масштабы нелегального вывоза зерна с Украины
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина ежегодно теряет миллиард гривен, потому что ряд предприятий экспортируют зерновые без уплаты налогов, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.

    По его словам, большая часть зерна из страны уходит нелегально, не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, передает ТАСС.

    Он рассказал, что ранее был предотвращен вывоз из страны более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, а предприятие уклонилось от уплаты налогов на 32 млн гривен.

    Отмечается, что зерно нелегально вывозят грузовиками, железной дорогой и морем. Так, за 2022 год страна из-за неуплаты налога на прибыль от вывоза зерна потеряла более 14 млн долларов.


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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    11 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться

    Массовые увольнения водителей машин скорой помощи начались в Одессе из-за страха быть мобилизованными

    Tекст: Антон Антонов

    Одесса вскоре может остаться без скорой помощи, так как водители машин скорой массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщил один из водителей.

    По его словам, «водителей недостаточно», так как «никто не бронировал и бронировать не собирается». Он подчеркнул, что есть машины, но не хватает водителей, «вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров».

    По информации украинских СМИ, сотрудник харьковской скорой помощи сообщил местному блогеру, что в Харькове такая же ситуация, как в Одессе – происходит «массовый вызов медиков и водителей в ТЦК (военкоматы)».

    Сотрудники одесской скорой помощи рассказали, что в течение четырех часов оставались «заложниками» в военкомате, сотрудники ТЦК угрожали им, передает ТАСС.

    Тем временем СМИ сообщают о поджогах автомобилей военных в разных регионах Украины – за день было совершено три поджога.

    Напомним, в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата. По версии медиков, водитель скорой прибыл в военкомат для обновления данных, но ему стало плохо, он вызвал бригаду, которую позднее отказались выпускать из ТЦК. Задержанным медикам на помощь приехали их коллеги. В ТЦК утверждают, что мужчину доставили в военкомат после отказа предоставить учетные документы, а прибывшая бригада скорой помощи также не показала «документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения».

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    11 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил, как Украина использует Польшу и Румынию для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переданные Киеву F-16, которые планируется базировать вне украинской территории, могут отправлять без вооружений с этих аэродромов, чтобы оснастить их уже на украинских аэродромах, заявил военный обозреватель Михаил Ходаренок.

    Дислоцируемые на территории других государств F-16 смогут поднимать там в воздух без вооружения, отправлять на украинские авиабазы, где их оснастят средствами поражения и топливом, указал эксперт в материале для «Газеты.Ru».

    По мнению Ходаренка, для дислокации украинских F-16 могут быть использованы лишь польские и румынские аэродромы, поскольку Словакия и Венгрия не станут размещать у себя эти самолеты. Молдавия также вряд ли станет базировать у себя эти истребители.

    На контролируемой киевским режимом территории они смогут вооружаться и дозаправляться на базах Староконстантинов, Мукачево, Стрый и Озерное. При этом, как пояснил эксперт, вряд ли беспосадочные полеты будут осуществляться непосредственно с авиабаз Польши и Румынии. Это сразу переведет обе страны в непосредственных участников вооруженного конфликта. Но в обоих случаях истребители и аэродромы станут законной целью ВС России.

    При кратковременном нахождении F-16 на аэродромах на территории Украины, вероятно, предполагается постоянное перебазирование этих самолетов с одного аэродрома на другой. Это необходимо для их вывода из-под возможного удара.

    Ходаренок отметил, что на прикрытие одного аэродрома с F-16 потребуется минимум две батареи ЗРК Patriot, два ЗРК типа NASAMS и несколько зенитных самоходок Gepard. Для этого Киеву придется снимать с прикрытия важнейшие объекты и направить все имеющиеся у ВСУ ЗРК Patriot и NASAMS на прикрытие аэродромов.

    Эксперт согласился с мнением начальника командования воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым в том, что Россия не станет жалеть «Кинжалы» и «Искандеры» для поражения F-16. Он отметил, что российское военное командование предпримет все усилия для вывода из строя на длительное время всех взлетно-посадочных полос, магистральных рулежных дорожек и стоянок самолетов на контролируемой киевским режимом территории.

    Ранее Голубцов заявлял, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны. Президент России Владимир Путин пояснял, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    12 июня 2024, 04:15 • Новости дня
    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов в связи с решением США вооружать «Азов» напомнил о результатах поддержки террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона отменить запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена).

    Антонов в Telegram напомнил США русскую поговорку: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Он заявил, что США стоит учитывать «плачевный опыт на Ближнем Востоке», где они «поощряли – ради борьбы с «общим врагом» – появление вооруженных групп». В результате это приводило к «кошмарным явлениям вроде» террористической организации «Исламское государство».

    «Гибель сотен тысяч мирных граждан. Миллионы беженцев, в т.ч. в Европе. Затягивание кровавых конфликтов на десятилетия», – заявил он, подчеркнув, что Россия выступает «против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Как подчеркнул Антонов, «ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях».

    Напомним, США отменили запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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