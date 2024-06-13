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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

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    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня

    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву

    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    12 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Песков: Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами доложили президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание Путина с участием Белоусова, Герасимова и командующими округами состоялось накануне поздно вечером, сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», – сказал он. После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками мероприятия, добавил представитель Кремля.

    Ранее Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


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    11 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Посол России назвал провокацией задержание россиянки в Дании

    Посол России Барбин назвал провокацией датских служб задержание россиянки в Дании

    Посол России назвал провокацией задержание россиянки в Дании
    @ REUTERS/Bob Strong

    Tекст: Вера Басилая

    Задержание гражданки России в Дании за «шпионаж» является провокацией датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    По его словам, россиянку задержали в связи с публикациями в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА «Новости».

    Барбин подчеркнул, что деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года, то есть до начала спецоперации, и всегда выполняла только одну задачу – помогала и содействовала соотечественникам разобраться в датском законодательстве.

    Ранее датское издание DR.dk сообщило о задержании гражданки России по подозрению в работе на российскую разведку. Задержанная занимает руководящую должность в русской общине Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих.

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    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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    11 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили на аэродромах базирования Су-27 и Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинский истребитель и украинский штурмовик на аэродромах базирования воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 45 дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 дронов, 528 ЗРК, 16 312 танков и других бронемашин, 1332 машины РСЗО, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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