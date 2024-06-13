Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.
По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил, что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.
В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.
Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.
После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом