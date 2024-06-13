FT: Всемирный банк задействуют в передаче Украине кредита под залог активов России

Financial Times: Всемирный банк будет задействован в передаче Украине кредита под залог активов России

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, речь идет в первую очередь об американской доле в общей сумме стран G7, которая, как ранее проинформировало агентство AFP, может составить 50 млрд долларов, передает ТАСС.

Как отмечает издание, пока что страны G7 только обсуждают технические детали этого решения. Так, одной из проблем является то, что страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против России будут действовать всегда.

Также неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран G7. Известно, что некоторые чиновники, участвующие в обсуждении, предлагают распределять доли в соответствии с объемом ВВП, другие же – на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

В среду вечером в Елисейском дворце заявили, что участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов.