Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

Пасынок главкома ВСУ: Сырский никогда не считал себя украинцем

Tекст: Алексей Дегтярев

Семья Сырских всегда считала себя русскими, и Александр «плохого слова о России или Донбассе» не говорил, сказал собеседник RT.

Александр Сырский женился на матери Ивана, когда тому не исполнилось и трех лет. Молодой человек узнал, что Сырский не является его биологическим отцом только в 19 лет.

Все это время мужчина был Ивану «как настоящий отец, воспитывал строго», поскольку это семья военных.

Александр Сырский, по мнению его пасынка, «очень властный, гордый и целеустремленный».

Иван отметил, что его еще в младших классах возили к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

Семья Сырского «была ошарашена», когда узнала о назначении Александра главкомом ВСУ, по словам собеседника, он даже не хотел учить украинский язык.

«Карьера, наверное, оказалась дороже», – предположил пасынок.

Иван пояснил, что не собирается общаться с отчимом и считает его предателем.

Ранее Иван Сырский участвовал в автопробеге в честь Дня Победы в Сиднее.