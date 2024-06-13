Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
В ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что его страна заинтересована в поддержке «всех международных усилий», направленных на урегулирование кризиса на Украине.
Основными темами разговора были «развитие украинско-российского кризиса» и отношения Саудовской Аравии с Украиной, передает ТАСС со ссылкой на SPA.
Напомним, СМИ сообщали, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.