У Зеленского наконец-то получилось разозлить Китай

Tекст: Дмитрий Бавырин

Специфика первой профессии и узкий кругозор Владимира Зеленского не раз приводили украинскую дипломатию к фиаско. Он вмешивался, отыгрывал свою роль и в итоге все только портил, потому что шоумен, а не политик.

Так называемый саммит мира в Швейцарии – то шоу, которое он в данный момент считает для себя главным. Потому что это его личный бенефис и потому что в противостоянии с Россией у Зеленского есть два трека – военный и политический. На военном у Украины все плохо – наступление российских войск продолжается, так что остается только политический, когда Киев как будто бы набирает союзников, а они выставляют Москве общий счет.

С Западом «все схвачено» (точнее, это у Запада с Зеленским все схвачено, чего он не понимает), поэтому упор был на страны Глобального Юга и прежде всего, конечно, на Китай, который участвовать в швейцарском рандеву отказался. Обидевшись, киевский «головнокомандувач» обвинил Пекин в том, что он стал «инструментом» в руках Москвы и проводит российскую политику.

Что тут сказать? Зря он это сказал.

Расчет понятен, поскольку примитивен: поддеть, отомстить, а заодно попробовать «взять на слабо» – докажи, мол, что ты не такой. Зеленский не учел, что зависимость Китая от любых белых – крайне болезненная тема для страны, долгие десятилетия находившейся под иностранным влиянием и многое от того потерявшей. «Никогда больше» и «только сами» – это часть не только государственного догмата, но и национального менталитета. Как следствие, любые намеки на недостаточную суверенность приводят китайских функционеров в ярость (что русским, кстати, тоже должно быть близко).

«На слабо» их, конечно, не возьмешь – детский трюк. Вместо этого Пекин переходит в дипломатическое наступление, что и сделал, когда до Поднебесной дошли звуки речи украинского нахала. Последовала целая серия ударов по украинской политической платформе, и все – болезненные.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин огласила новую формулировку причин, по которой представитель Пекина в Швейцарию не поедет: саммит «не соответствует требованиям Китая». Другими словами, параметры «мирной конференции» будет устанавливать Китай, а не Зеленский, которому хотелось чувствовать себя хозяином положения.

Кроме того, товарищ Мао Нин обесценила затею, вбросив крайне неприятный для украинцев тезис: мол, не все страны, представители которых соберутся в Швейцарии, на самом деле хотят мира для Украины (чего бы это ни значило). На внутреннем рынке киевская пропаганда продолжает настаивать, что все гости – это союзники Киева, которые разделяют его требования к России. Пекин свидетельствует, что это не так (при том, что сам в конференции не участвует).

А спустя пару дней Ван И – глава МИД КНР и сверхвлиятельный в Пекине товарищ – зеленскую затею добил. «Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов Китая и Бразилии, тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», – сказал, как отрезал, он.

Таким образом, благодаря недалекости и наглости Зеленского осуществлен отход от прежней нейтрально-скептической позиции, с которой Пекин наблюдал за происходящим, в пользу окончательного вердикта, что мероприятие – «пустышка». Этот вердикт обращен ко всем, кто ориентируется на мнение Пекина (а их в мире много): когда придет время закончить шоу и начать настоящую миротворческую политику, КНР подаст сигнал.

В данный момент Зеленский оказался в положении человека, который забронировал большой зал в ресторане на свой день рождения, но приглашенные начинают отказываться один за другим либо присылать вместо себя каких-то левых личностей вроде ассистентов и секретарей – «чисто для галочки».

Это не зависит даже от внешнеполитической ориентации страны. Например, в Швейцарии не будет не только саудитов, чьи отношения с американцами осложняются все сильнее, но и пакистанцев, которые по-прежнему находятся в орбите влияния Вашингтона.

Другой пример – Бразилия, собирающаяся отрядить на рандеву неопределенно мелкого чиновника. Пример как будто не показательный: бразильский лидер Лула да Силва одним из первых принял в штыки саму идею провести «саммит мира» без России, ввиду чего некоторое время ходил в главных (после президента России, конечно) врагах Зеленского. В итоге хоть какого-то бразильского гостя киевский вождь все-таки выпросил, но теперь представителя без полномочий собирается прислать даже Австралия, которая входит в украинскую коалицию.

Причем должность австралийского гонца выглядит как мрачная издевка над Киевом – министр системы страхования инвалидов.

Но главное «предательство» для Зеленского – это отказ президента США Джо Байдена, которому в последнюю очередь нужно освещать своим присутствием заведомо бессмысленные мероприятия. Впрочем, на «мирный саммит» по китайской модели, когда бы он ни состоялся, Байден тоже поедет вряд ли, но уже по другим причинам.

Главный интерес Пекина – стать мировым модератором, каким долгие годы являлся Вашингтон, и показать, что он справляется гораздо лучше: где США – там война, где КНР – там мир, потому что американцы создают проблемы, а китайцы их решают.

У КНР уже есть дипломатическая победа исторического масштаба – начало примирения между многолетними и естественными врагами, Саудовской Аравией и Ираном, ставшее возможным благодаря стараниям того же Ван И.

Если в условиях китайской модерации удастся прекратить и военную стадию конфликта России с Украиной, это обещает стать сокрушительным ударом по авторитету и позициям США, что американцы осознают, а Россию устраивает.

По сути это оформление заявки КНР на мировое лидерство в XXI веке.

Некоторые союзники США уже готовы подстраиваться. Сказанное Ван И было сказано в Стамбуле и в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана, которому идея «настоящего» мирного саммита понравилась.

Турки из тех, чья политика – присоединяться к победителю, что было и во Вторую мировую войну, и в последнюю сирийскую, когда Анкара громче всех требовала устранить Башара Асада, но по итогам боевых действий согласилась поделить ответственность за зону конфликта с Россией и Ираном.

Однако турки в мире не одни такие. Таких, кто предпочитает присоединяться к победителям, абсолютное большинство. Пока побеждают Китай и Россия: китайцы на своем треке, русские на своем. И в этой связи крайне важно подчеркнуть вот что:

дипломатические успехи Китая – только лишь следствие побед русской армии.

Все военные конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами и мирными саммитами. Наш с Украиной – вряд ли исключение, и мирный саммит будущего Российская Федерация с большой долей вероятности доверит организовать именно Китаю. Осознанно даст ему возможность получить «лавры миротворца» назло Америке.

Но и гипотетические «лавры», и нынешние маневры Пекина, и провал «саммита мира», в общем, все эти сугубо политические обстоятельства появились только благодаря подвигам российских солдат, совершенных ради себя и своей страны, а не ради Китая и его претензий на мировое лидерство.

Если бы пресловутый «контрнаступ ВСУ» был более успешен, а ВС РФ сейчас не наступали, а отступали или сидели в беспросветно глухой обороне, мероприятие в Швейцарии было бы гораздо более значительным. И китайцы бы туда приехали, и саудиты, и даже Байден (если бы смог взобраться на трап), а Зеленский бы сиял, хохмил, презентовал свою «формулу мира» и оставался любимцем публики.

В этом, собственно, и заключался западный план: добиться военного поражения России и попросить всех гостей саммита поставить подписи под требованием к Москве о капитуляции. Но что-то пошло не так (мы помним – что), в итоге нет ни требований о капитуляции, ни «формулы Зеленского» (вместо них – «формула Блинкена», где два из трех пунктов чисто гуманитарные, а первый касается ядерной безопасности), ни даже «настоящего» саммита, потому что «настоящий», как теперь объявлено, будет проводить Китай, а пригласят ли туда самого Зеленского – вопрос пока открытый.

В любом случае этот саммит пройдет позднее – когда Украина окончательно отчается. А над тем, чтобы она окончательно отчаялась, по совести работает только российский солдат. Это его заслуга, что Китай сейчас топчет надежды Зеленского.