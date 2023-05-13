«Контрнаступление ВСУ»: началось? Что случилось в Пакистане В Пакистане бунты, в ход которых уже вмешалась армия. Десятки погибших, сотни раненых, тысячи арестованных, полное ощущение начала гражданской войны. Все это из-за ареста бывшего премьера страны и самого популярного там политика Имрана Хана, который стал надежным партнером для России. В чем наш интерес?