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    Планы США лишить Россию полупроводников обречены на крах
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    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 17:23 • Новости дня

    Общество «Знание» наполнило День России особым смыслом

    В День России общество «Знание» подготовило целый ряд просветительских мероприятий и образовательных встреч

    Tекст: Максим Попов

    В День России общество «Знание» поздравило всех граждан страны с праздником и подготовило целый ряд просветительских мероприятий и образовательных встреч.

    По словам директора Общества Максима Древаля, День России объединяет всех жителей нашей страны. Этот праздник наполнен абсолютной гордостью за историю отечества, культуру, за людей, которые своими руками и умом ковали славу Родины, говорится на официальном сайте.

    Общество «Знание» провело праздничные мероприятия на Международной выставке-форуме «Россия». В одном из павильонов прошел массовый «Хоровод со Знанием», который объединил людей разных национальностей страны. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

    О достижениях России рассказали и школьникам из Таджикистана. Мероприятие прошло на базе российско-таджикской общеобразовательной школы имени Гагарина в Душанбе. Лекцию «Достижения России XXI века» прочитал лауреат премии Общества в сфере «Международные отношения», директор школы Владимир Гудков. Он рассказал о главных успехах и достижениях российской промышленности, науки, медицины, сельского хозяйства, спорта, культуры, образования и предпринимательства.

    Яркой чертой просветительской программы в рамках Дня России стали экскурсии от Общества «Знание», которые провели финалисты масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов» в своих регионах.


    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    12 июня 2024, 02:57 • Новости дня
    МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»

    Захарова пригрозила Западу выдворением иностранных корреспондентов в случае притеснений российских журналистов

    МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила западные государства о том, что Москва продолжит ответные выдворения иностранных журналистов, если на Западе продолжат притеснения российских корреспондентов.

    Захарова в Telegram подчеркнула, что МИД «выполнил обещание зеркально отреагировать на ничем не мотивированную высылку из Австрии российского корреспондента». После этого западные СМИ «выдали залп гневных публикаций», «извратив все до неузнаваемости».

    Как отметила Захарова, на Западе решили «перевести стрелки на Россию», которую обвинили в «ущемлении права иностранных журналистов», хотя сами же западные СМИ признают «сугубо ответный характер» действий Москвы.

    «Все были заранее предупреждены и прекрасно знали, что реакция последует», – заявила Захарова, отметив, что у Вены было время «оценить последствия своих действий и одуматься».

    Россия предлагала Австрии «оставить российских журналистов в покое», так как «не хочет никаких разменов, пусть представители СМИ работают нормально», но «Австрия – конечно, под давлением «большого брата» – решила иначе».

    При этом западные СМИ не пишут о том, как «обстоят дела со свободой прессы в самих странах Запада», игнорируя «репрессии» в отношении российских СМИ и журналистов на просторах «европейского сада».

    «Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят «не под запись», рассказывая о полном комфорта пребывании в нашей стране», – сообщила Захарова. Она «предупредила западников»: «Тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры».

    Напомним, Министерство иностранных дел России сообщило об отзыве аккредитации журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) в ответ на действия Австрии, которая отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова.

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    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    12 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии

    Bloomberg сообщило о «шоке и гневе» в партии «Возрождение» из-за решения Макрона распустить парламент Франции

    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение президента Франции Эммануэля Макрона провести новые парламентские выборы вызвало шок и гнев в его партии «Возрождение», заявил депутат Кристоф Марион.

    Марион заявил, что в партии «было такое ощущение», будто Макрона отправил однопартийцев «сражаться в безнадежной битве». Источник сообщил, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    При этом один из парламентариев заявил, что боится говорить о своем недовольстве открыто, поскольку его могут назвать предателем или трусом. Один из дипломатов сообщил, что Париж пытается заставить ЕС заключить как можно больше соглашений в июне.

    Представитель Макрона сказал, что опросы показывают значительную поддержку французами его решения, а президент рассматривает это как акт доверия.

    Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

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    12 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Во вторник взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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    11 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29

    В Минобороны Словакии назвали незаконной передачу Украине 13 МиГ-29

    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении экс-главы Минобороны Ярослава Надя будут приняты «юридические меры», заявил госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер.

    По его словам, выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы министру право передать истребители. «Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», – передает ТАСС слова Мелихера.

    Он пояснил, что экспертный анализ Надя, которым бывший министр обосновывал необходимость поставки Украине МиГ-29, «не существует».

    Напомним, Словакия в 2023 году передала в дар Украине 13 истребителей МиГ-29.


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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    11 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    СК проверит слова актрисы Трояновой про убийства русских

    Бастрыкин поручил проверить слова актрисы Трояновой про убийства русских

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователи проверят высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    В СМИ опубликовали видео, где Троянова публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей, сообщается в Telegram-канале СКР.

    Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести по этому факту проверку. В ее ходе будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.

    Ранее Трояновой отказали в снятии статуса иностранного агента.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    11 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе закончился дракой, пишут украинские СМИ.

    На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

    Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

    Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они  зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

    В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    12 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий энергетический концерн Uniper решил расторгнуть долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом», получив соответствующее разрешение арбитражного суда в Стокгольме.

    Решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд постановил, что Uniper имеет право расторгнуть контракты из-за невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставкам газа с середины 2022 года, говорится в заявлении компании, передает ТАСС. Суд также присудил Uniper компенсацию в размере более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.

    До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями должны были действовать до середины 2030-х.

    Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» в Арбитражном суде в Стокгольме после того, как понесла значительные убытки из-за приостановки поставок российского газа, напомнили в компании. В заявлении Uniper утверждается, что решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

    В 2022 году германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.

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    12 июня 2024, 05:24 • Новости дня
    «Дружок» Зеленского лишился квартиры в Крыму

    Константинов сообщил о национализации в Крыму оформленной на родственников украинского олигарха Хомутынника квартиры

    «Дружок» Зеленского лишился квартиры в Крыму

    Tекст: Антон Антонов

    Национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников украинского олигарха Виталия Хомутынника, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что в регионе продолжат принимать меры, направленные на обнаружение собственности лиц, осуществляющих недружественные действия против России, передает РИА «Новости».

    Напомним, антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников. Константинов сообщал, что в их числе – квартира, оформленная на родственников Хомутынника, «дружка» Владимира Зеленского.


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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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