Общество «Знание» наполнило День России особым смыслом

В День России общество «Знание» подготовило целый ряд просветительских мероприятий и образовательных встреч

Tекст: Максим Попов

По словам директора Общества Максима Древаля, День России объединяет всех жителей нашей страны. Этот праздник наполнен абсолютной гордостью за историю отечества, культуру, за людей, которые своими руками и умом ковали славу Родины, говорится на официальном сайте.

Общество «Знание» провело праздничные мероприятия на Международной выставке-форуме «Россия». В одном из павильонов прошел массовый «Хоровод со Знанием», который объединил людей разных национальностей страны. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

О достижениях России рассказали и школьникам из Таджикистана. Мероприятие прошло на базе российско-таджикской общеобразовательной школы имени Гагарина в Душанбе. Лекцию «Достижения России XXI века» прочитал лауреат премии Общества в сфере «Международные отношения», директор школы Владимир Гудков. Он рассказал о главных успехах и достижениях российской промышленности, науки, медицины, сельского хозяйства, спорта, культуры, образования и предпринимательства.

Яркой чертой просветительской программы в рамках Дня России стали экскурсии от Общества «Знание», которые провели финалисты масштабной конкурсной программы «Лига Экскурсоводов» в своих регионах.



