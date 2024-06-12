Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады
Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады Украины Стефанчука
В швейцарском парламенте местный депутат от самой крупной партии «Демократический союз центра» (UDC) Томас Аекси устроил драку с полицией из-за того, что проход заблокировали из-за фотосессии спикера украинской Рады Руслана Стефанчука.
Полицейские обеспечивали безопасность Стефанчука во время фотосессии, когда на них напал Аекси, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.
Сам депутат пояснил, что «не дал себя остановить», и отметил, что парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами во время сессии.
Другой депутат Швеции Кристиан Вассерфален заявил, что «это неправильно», когда парламентариям мешают работать вооруженные автоматами полицейские.
Стефанчук посетил Швейцарию 12 июня с официальным визитом.