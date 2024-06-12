Лавров назвал аномалией причисление Кубы к «спонсорам терроризма»

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров подчеркнул, что Москва выступает за исключение Кубы из американского списка стран – спонсоров терроризма, передает ТАСС.

«Это абсолютная аномалия, когда государство включает Кубу в список спонсоров терроризма, а при этом само это государство, Соединенные Штаты, вместе со своими сателлитами пытается удержать ускользающую гегемонию в мировых делах методами откровенного террора», – сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей.

США прибегают к методам «экономического, финансового, дипломатического терроризма», а также напрямую финансируют террористические атаки киевского режима на мирное население на территории России, заявил Лавров.

Россия продолжит оказание гуманитарной помощи Кубе, в том числе в связи с природными катаклизмами, последствиями коронавируса и эффекта от незаконного эмбарго, введенного против нее США, заверил глава российского МИД.