Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
По всей стране прошли мероприятия в честь Дня России
Сотрудники федеральных органов исполнительной власти приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня.
В преддверии праздника в рамках всероссийского форума инспекторов труда коллектив Центрального аппарата Роструда вместе с участниками и тренерами форума посетили крупнейший Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС России – парк «Патриот».
Сотрудники федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками приняли участие во всероссийской акции «Окна России».
Министерство просвещения запустило акцию «Я люблю тебя, Россия!». Чтобы принять в ней участие, необходимо сделать тематическую публикацию в своих соцсетях с хэштегом #ЯЛюблюТебяРоссия. Участники Второго международного форума министров образования записали видеопоздравление.
Россотрудничество сообщило о проведении мероприятий по случаю Дня России в ряде зарубежных стран. Так, в Армении провели викторину на тему «Историко-экономические отношения Армении и Великой Руси» и устроили показ фильма RT Documentary «Крым. Перерождение». В столице Казахстана Астане и столице Киргизии Бишкеке прошли праздничные концерты.
День России также отметили в Бангладеше, Вьетнаме, Египте, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Туркменистане, Испании, Франции, на Шри-Ланке, в Китае и Японии.
К празднованию Дня России присоединились и сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Коллектив Самарского УФАС принял участие в тематической викторине. Нижегородское, Петербургское и Ханты-Мансийское УФАС организовали выставку работ детского творчества.
Помимо этого, коллективы территориальных органов ФАС России приняли участие во всероссийских акциях «Окна России» и «Российский триколор», а также передали посылки бойцам в зону СВО.
Федеральное казначейство поздравило россиян с Днем России видеороликом, на котором члены Молодежного совета Федерального казначейства исполнили российский гимн.