Tекст: Максим Попов

Уточняется, что Стубб примет участие в работе саммита, где странными совместными усилиями постараются выработать общее понимание пути к справедливому и прочному миру на Украине. В ходе дискуссии будут обсуждаться краткосрочные и долгосрочные этапы мирного процесса, а также вопрос о том, кто должен быть вовлечен в процесс, передает ТАСС.

Ожидается, что конференция по Украине пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток. В ней примут участие 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, G20 и БРИКС. Швейцарское руководство проинформировало, что Россия не входит в число стран, приглашенных на саммит.



Как сообщалось ранее, число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78. При этом количество отказов может возрасти.





