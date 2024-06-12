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Финляндия согласилась принять участие в «мирной конференции» по Украине
Президент Финляндии Александер Стубб отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, говорится в сообщении канцелярии главы финского государства.
Уточняется, что Стубб примет участие в работе саммита, где странными совместными усилиями постараются выработать общее понимание пути к справедливому и прочному миру на Украине. В ходе дискуссии будут обсуждаться краткосрочные и долгосрочные этапы мирного процесса, а также вопрос о том, кто должен быть вовлечен в процесс, передает ТАСС.
Ожидается, что конференция по Украине пройдет 15–16 июня на курорте Бюргеншток. В ней примут участие 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, G20 и БРИКС. Швейцарское руководство проинформировало, что Россия не входит в число стран, приглашенных на саммит.
Как сообщалось ранее, число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78. При этом количество отказов может возрасти.