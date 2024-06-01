  • Новость часаВСУ в День защиты детей убили при обстреле женщину и ее дочь в Запорожье
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    Хуситы помогают Севморпути стать мировой транспортной артерией
    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС
    Военкор Поддубный сообщил о начале удараов ВСУ по России западными ракетами
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    Умер Артур Чилингаров
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    1 июня 2024, 23:19 • Новости дня

    Медведев назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой для России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова и назвал уход ученого невосполнимой утратой для страны.

    «Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Отмечается, что зампред Совбеза назвал назвал Чилингарова выдающимся ученым и «человеком целеустремленным, стойким и мужественным, сильным и энергичным».

    Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Чилингарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и очень хорошо друг друга знали.

    Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя.

    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

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    31 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России

    Медведев: Запад может просчитаться, что Россия никогда не применит ядерное оружие

    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад однажды уже просчитался, когда делал ставку на то, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с «бандеровским режимом», чтобы не поссориться с Европой и США, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он написал, что с применением тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться, но эта ошибка станет, по его словам, фатальной.

    Жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений «отставных натовских пердунов», уверенных в том, что Россия никогда не применит против «бывшей Украины» или отдельных стран НАТО нестратегическое ядерное оружие, предупредил Медведев.

    Перехода конфликта между Россией и Западом в последнюю стадию нельзя исключать, констатировал Медведев, подчеркнув, что это не блеф и не запугивание. Конфликт, по его словам, развивается по самому плохому сценарию.

    Путин ранее заявил, что Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

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    1 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Медведев высмеял «посредственного актера» Клуни

    Медведев предупредил Клуни, что российские журналисты побеседуют с ним «от заката до рассвета»

    Медведев высмеял «посредственного актера» Клуни
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские профессиональные журналисты найдут первыми актера Джорджа Клуни, чей фонд призвал к их аресту за рубежом, заявил в своем аккаунте в соцсети X(заблокирована в России) зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Он назвал Клуни посредственным актером, который решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру.

    Медведев иронично отметил, что попытка объявить охоту на российских журналистов провалится, потому что они первыми его найдут, передает ТАСС.

    Они побеседуют с ним «от заката до рассвета», – заявил Медведев, сделав отсылку на фильм с Клуни.

    Напомним, Фонд Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, а также обратиться в МУС.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов, так как на Западе русофобия хорошо оплачивается.

    Между тем, депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни и его последователей нежелательной в России.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    31 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР

    Рогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС России

    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль российских военных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, большая часть Старомайорского находится под российским контролем, продолжается освобождение Урожайного, передает ТАСС.

    Также Рогов добавил, что сначала в зону заходят мотоциклисты, затем штурмовые группы, в данный момент в Старомайорское уже зашла тяжелая техника, включая танки.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО.

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    30 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Водолацкий: Для спасения от Киева жители Харьковской области строят землянки

    Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители Харьковской области строят землянки для спасения от Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области строят землянки, чтобы скрываться от украинских властей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские власти насильно устроили выселение из домов жителей Харьковской области, 90% людей выселяют под дулами автоматов, передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что позднее люди уезжают из пунктов временного размещения и возвращаются домой, прячутся в подвалах, а в лесу делают землянки, чтобы переждать.

    Депутат Госдумы подчеркнул, что люди ждут прихода Российской армии, и говорят, что первым делом попросят быстрее сделать им паспорта граждан Российской Федерации.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    31 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском, Воронежском, Белгородском и Тамбовском регионах

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае, в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО успешно отразила ряд попыток ВСУ совершить атаки на объекты на территории России.

    Система ПВО уничтожила над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 украинских беспилотников.

    Также были перехвачены и уничтожены по одному дрону над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

    Напомним, в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани, в результате загорелись цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы.

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    1 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    FT: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Financial Times: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Запад столкнулся с рядом проблем на фоне успехов России в спецоперации на Украине, пишет британский историк Адам Туз в статье для Financial Times.

    По данным издания, ситуация в украинском конфликте изменилась в пользу России, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что европейская экономика отстает от американской, а на южной границе маячит проблема иммиграции.

    «Конечно, признать свои проблемы – это не то же самое, что столкнуться с неминуемым крахом. Но к концу 2024 года легко представить себе по-настоящему мрачные сценарии», – отмечает издание.

    Туз также добавил, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или «зеленых» расходов. При этом видно «лишь вялое совместное заявление лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в Германию».

    Напомним, западные СМИ ожидают, что первые удары американским оружием по российской территории  будут нанесены в ближайшие дни или часы. Вслед за США использование собственного оружия для атак по территории России одобрили и немцы. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, это необходимо ВСУ, чтобы якобы защищаться от прилетов со стороны расположенных в приграничье российских регионов.

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    30 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным

    Мать-героиня Кравцова: Президента искренне интересует проблема многодетных семей

    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Для увеличения числа родителей, готовых завести более трех детей, важно совмещать продвижение традиционных ценностей и финансовой поддержки, сказала газете ВЗГЛЯД мать-героиня Ольга Кравцова. Ранее Владимир Путин встретился по видеосвязи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы. Единственное, что немного опечалило: когда пересматривала запись встречи, услышала, что глава государства обратился ко мне по имени. Видимо, что-то хотел спросить. Но у нас дети начали плакать – я отвлеклась. Общаться продолжил муж», – рассказывает Ольга Кравцова, участница мероприятия.

    «В общем, мы немного переволновались. Приятно видеть, что президента искренне интересует проблема многодетных семей. Демографию поднимать необходимо. Нужно продвигать позитивный образ родителей, у которых несколько сыновей или дочерей. Люди должны быть ознакомлены с их положительным примером», – отмечает она.

    «Я сама из многодетной семьи. Для меня подобная жизнь всегда казалась привычной. Что касается финансовой поддержки, то важно понимать, что она является лишь вспомогательным инструментом. Деньги не могут стать причиной, по которой люди хотят завести ребенка, но они упрощают процесс воспитания», – рассуждает собеседница.

    При этом Кравцова отмечает, что для многодетной семьи государственная поддержка имеет весьма важное значение. «Дети посещают разные кружки, секции. Старшим нужно нанимать репетиторов для подготовки к поступлению в университет. Всех еще нужно свозить отдохнуть на природу. Купить им мороженое, в конце концов. То есть речь идет не о роскоши. Все это базовые вещи», – резюмирует Кравцова.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое или больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26 процентов. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – напомнил он.

    Во встрече принимала участие мать-героиня Ольга Кравцова и ее муж Евгений из Соснового Бора (Ленинградская область). В их семье 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала на север России.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

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    30 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент формирует национальные цели в соответствии с запросами россиян. Граждане ощущают изменения к лучшему, поэтому в обществе фиксируется высокая поддержка нацпроектов. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Семь национальных целей: какую Россию мы строим».

    В настоящий момент с указом президента о национальных целях знакомы 61% россиян, а их информированность о национальных проектах в целом за пять минувших лет выросла в два раза, сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

    Высокую информированность населения о реализации национальных целей и их поддержку объяснил Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты»: «Люди все чаще замечают положительные перемены вокруг себя. Этим и объясняется высокий уровень поддержки начинаний государства: от 78 до 98% россиян выступают за продолжение действия уже имеющихся программ».

    Эксперт также перечислил несколько областей, в рамках которых граждане чаще всего отмечают изменения к лучшему. «Это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении и в образовании, модернизации объектов культуры и организации мест досуга, заботе о материнстве и детстве, решении демографических проблем», – отмечает Шумаков.

    С тем, что одной из основных задач для национальных проектов является решение демографических задач, согласна Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «В ближайшие годы население будет убывать. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы переломить эту тенденцию», – полагает она.

    Особое внимание депутат обращает на нацпроект «Семья». По ее словам, в него будет входить значительный спектр инициатив, затрагивающих детские сады, школы, медицину и туризм. «То есть, нет ни одной отрасли, которая бы ни касалась материнства», – отмечает Буцкая.

    Популярность национальных проектов растет, потому что поставленные президентом цели близки и понятны каждому жителю страны, говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Сегодня идет активное обсуждение нововведений в налоговое законодательство. Важно, что средства от налоговых изменений будут направляться как раз на поддержку семей, возможности детей и молодежи, и в целом на региональное социальное развитие», – поясняет она. При этом Линдигрин подчеркивает, что сочетание четко выверенных целей и планов по их достижению позволяют говорить о том, что их реализация до 2030 года реальна.

    Напомним, в семерку национальных целей входят: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация госуправления.

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    30 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    На Кубани повреждена трансформаторная подстанция из-за падения дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На территории Краснодарского края упали два беспилотника ВСУ, запущенных с территории Украины, повреждена трансформаторная подстанция, сообщает региональный оперштаб.

    В Telegram-канале оперштаба указано, что на трансформаторной подстанции зафиксированы незначительные повреждения. В данный момент на месте работают спецслужбы, происходит оценка нанесенного ущерба оборудованию. Обошлось без пострадавших.

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями.

    Военный эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край.

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    30 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    Система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем

    Минобороны: Российская система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 7.00 утра мск российские системы ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников над Краснодарским краем.

    Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Потерь среди личного состава и техники российских войск нет.

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями.

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