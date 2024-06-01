Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожены ракета «Нептун» и два украинских БПЛА
Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены ракета «Нептун» и два БПЛА
Системы ПВО уничтожили над Белгородской областью два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ракета «Нептун» и два беспилотника были сбиты в период с 18.00 до 19.30 над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.