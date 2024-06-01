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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии
    Эксперт объяснил, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина
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    Путин возмутился изъятию детей из семьи из-за сломавшейся печки
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    20 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    35 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    6 комментариев
    1 июня 2024, 02:13 • Новости дня

    Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде и Белгородским районе, по предварительным данным, никто не пострадал. В поселке Разумное загорелась кровля частного жилого домовладения, повреждены еще несколько домовладений и машина.

    До этого украинские войска обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа, никто не пострадал, была повреждена ЛЭП. Вечером в пятницу город Шебекино был атакован дроном-камикадзе.

    Напомним, днем в пятницу украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде и сдетонировал, пострадавших не было.

    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    31 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией

    Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем

    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией
    @ Jan Woitas/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Россией в будущем снова придется обращаться к политике и дипломатии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.

    По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.

    Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.

    Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    31 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились

    Марочко: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Часовом Яре в Донбассе

    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ предпринимают безуспешные попытки отбить у российских сил микрорайон Канал в Часовом Яре, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он сообщил РИА «Новости», что российские войска закрепились на западной окраине микрорайона Канал и продвинулись вперед.

    С севера и юга к этому району были подтянуты фланги сил РФ.

    Украинские военные пытались контратаковать из района стадиона «Авангард», однако эти попытки не увенчались успехом.

    Им не удалось вернуть утраченные позиции.

    Ранее в Госдуме сообщали, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

    Коментарии (9)
    31 мая 2024, 04:30 • Новости дня
    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

    В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае

    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, в Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.

    Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.

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    31 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде и сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинской атаке подвергся Белгород и Белгородская область. БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. Поврежден балкон в одной из квартир, мирные жители не пострадали. Осколки посекли кровлю и стену летнего павильона детского сада.

    Также в результате падения БПЛА с последующей детонацией в поселке Дубовое в Белгородском районе осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения, пострадавших нет.

    Ранее при атаке украинского беспилотника погиб житель Белгородской области.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

    Коментарии (18)
    31 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР

    Рогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС России

    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль российских военных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, большая часть Старомайорского находится под российским контролем, продолжается освобождение Урожайного, передает ТАСС.

    Также Рогов добавил, что сначала в зону заходят мотоциклисты, затем штурмовые группы, в данный момент в Старомайорское уже зашла тяжелая техника, включая танки.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО.

    Коментарии (13)
    31 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    Польское госагентство по ошибке выдало сообщение о мобилизации в стране

    Польское агентство РАР удалило сообщение о мобилизации граждан страны на Украину сразу после публикации

    Tекст: Вера Басилая

    Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков с последующей отправкой их на Украину.

    В оригинальном сообщении указывалось, что якобы премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля, на обязательную военную службу должны быть призваны как бывшие военнослужащие, так и рядовые граждане, передает РИА «Новости».

    Сообщение о «мобилизации» дважды появлялось в новостной ленте РАР и дважды удалялось. По словам главы канцелярии премьера Польши Яна Грабеца, власти разбираются в произошедшем.

    Местные СМИ предполагают, что это результат взлома, а польские власти уже заявили о «вероятной российской кибератаке».

    Ранее бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала заявил, что власти Польши обязались президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон.

    Коментарии (11)
    31 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев потерял инициативу на поле боя и демонстрирует западным спонсорам способность наносить ущерб России ударами по гражданской инфраструктуре, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    По данным, которое озвучил глава военного ведомства, в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Белоусов, перехвачены более 1 тыс. беспилотников ВСУ, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

    Коментарии (14)
    31 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    За 2024 год под российский контроль, сообщил министр обороны, перешло 880 кв. километров территории в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.

    Он отметил также, что российские войска на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях.

    Белоусов заявил также, что Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты.

    Коментарии (16)
    31 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) и «небинарным личностям» на Украине избежать мобилизации не удастся, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.

    Юрист объяснила, что юридически существуют только гендерные понятия «мужчина» и «женщина», те же, кто не могут точно идентифицировать себя, все равно будут мобилизованы в ВСУ, передает RT.

    Ранее на Украине объявили невозможным отказ от службы в ВСУ по религиозным мотивам.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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