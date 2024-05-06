Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Путин дал высокую оценку работе уходящего правительства
Президент России Владимир Путин, который 7 мая вновь вступит на главный государственный пост, заявил во время заключительной встречи с действующим составом правительства, что смена политических циклов не должна останавливать работу в интересах страны. Он отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов.
«Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин также отметил, что нынешний кабинет министров достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития России. «Подчеркну, что по всем основным направлениям достигнуты весомые результаты, и набранный темп, созданный прочный задел имеют огромное значение для успешного решения сегодняшних и будущих задач», – сказал Путин.
Напомним, Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, которое сложит полномочия 7 мая.