Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Путин: России пришлось защищать людей Донбасса вооруженным путем
Россию «водили за нос», Москве пришлось принять экстраординарные меры для защиты населения Донбасса вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин на заключительной встрече с уходящим правительством.
«В 2022 году начались другие проблемы. Потому что мы убедились, что после восьми лет издевательства над людьми, которые проживали и проживают в Донбассе, нам не удается решить проблемы в этом регионе, проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин на заключительной встрече поблагодарил уходящее правительство за работу.