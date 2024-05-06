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ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово
Марочко: ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово
Подразделения ВСУ в минувшие выходные безуспешно попытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова ЛНР, силы России отбили атаки противника и заняли более выгодные рубежи, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник пытался вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова, Куземовки и Стельмаховки, но ВС России не только отбили противника, но и заняли новые, более выгодные рубежи и позиции, передает ТАСС. Он добавил, что на Пасху украинские войска открывали огонь по территории ЛНР и позициям российских военнослужащих.
Марочко сообщил также, что в апреле на рубежах ЛНР отражено 125 атак противника, который потерял 17 185 человек, что на 3935 больше по сравнению с мартом. Он добавил также, что в апреле ВС России уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ. По его словам, только с 28 апреля по 4 мая украинские войска потеряли 3300 военнослужащих и наемников, пытаясь прорваться на территорию ЛНР.
Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ.