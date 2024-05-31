Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.3 комментария
Швейцария признала необходимость участия России в мирном процессе по Украине
Официальный представитель МИД Швейцарии Эльчингер заявил о необходимости участия России в мирном процессе по Украине
Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, без Москвы он немыслим, заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.
Эльчингер сказал, что конференция в Бюргенштоке призвана дать старт мирному процессу. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, направят ли Москве приглашение, передает ТАСС.
Официальный представитель ведомства сообщил, что продолжается работа над программой конференции, которая должна предусматривать «обмен мнениями на пленарном заседании в присутствии всех глав делегаций» и «обсуждение различных тем в сокращенном формате».
Внимание планируется сосредоточить на «тематических областях, представляющих международный интерес», это вопросы ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности, гуманитарные вопросы.
Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.