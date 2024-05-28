«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Песков: Конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине
Песков заявил, что конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине
Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в данный момент идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, которая, по мнению Москвы, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования украинского конфликта, передает RT.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.