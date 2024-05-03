Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Ходорковский начал передавать детям контроль за финансированием оппозиции
RT: Ходорковский начал передавать детям контроль за финансированием оппозиции
Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский вводит своих детей в управление фондами, финансирующими политические проекты. Сын Глеб Ходорковский в марте 2024 года стал директором Оксфордского российского фонда, а дочь Анастасия в ноябре 2023 года возглавила фонд «Новое поколение Европы», пишут СМИ.
Как сообщает источник RT, близкий к окружению Ходорковского, участие детей в администрировании фондов является шагом к тому, чтобы в будущем они сами смогли взять на себя контроль над финансированием оппозиции.
Данные о назначении Глеба Ходорковского директором Оксфордского российского фонда подтверждаются выпиской из государственного реестра юридических лиц Великобритании.
Сама организация, как указывается в официальном отчете за 2023 год, существует на средства Фонда Ходорковского. Ранее она работала в сфере партнерских образовательных программ с российскими университетами, однако деятельность в этом направлении была приостановлена после признания организации нежелательной в России.
Дочь Ходорковская Анастасия 13 ноября 2023 года была назначена директором фонда «Новое поколение Европы» (New Generation Europe Foundation), известного также как «Будущее России» (деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ). Название сменили в конце марта 2023 года.
В начале января Ходорковский был переобъявлен в розыск после возбуждения в отношении него уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России.