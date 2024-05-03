RT: Ходорковский начал передавать детям контроль за финансированием оппозиции

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщает источник RT, близкий к окружению Ходорковского, участие детей в администрировании фондов является шагом к тому, чтобы в будущем они сами смогли взять на себя контроль над финансированием оппозиции.

Данные о назначении Глеба Ходорковского директором Оксфордского российского фонда подтверждаются выпиской из государственного реестра юридических лиц Великобритании.

Сама организация, как указывается в официальном отчете за 2023 год, существует на средства Фонда Ходорковского. Ранее она работала в сфере партнерских образовательных программ с российскими университетами, однако деятельность в этом направлении была приостановлена после признания организации нежелательной в России.

Дочь Ходорковская Анастасия 13 ноября 2023 года была назначена директором фонда «Новое поколение Европы» (New Generation Europe Foundation), известного также как «Будущее России» (деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ). Название сменили в конце марта 2023 года.

В начале января Ходорковский был переобъявлен в розыск после возбуждения в отношении него уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России.