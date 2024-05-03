Шойгу наградил мотострелковые бригады за успехи в СВО

Tекст: Денис Тельманов

Шойгу отметил успехи 114-й отдельной мотострелковой бригады, военнослужащие которой, по его словам, «с честью и доблестью участвовали в освобождении Камышевахи, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики... Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Семеновка», передает РИА «Новости».



Отмечается, что семь военнослужащих бригады удостоены звания Героя Российской Федерации, пять – Героя Донецкой Народной Республики. Также более 1200 военнослужащих бригады удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Глава Минобороны также поздравил личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением населенного пункта Новобахмутовка в ДНР.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более 3 тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», – отмечается в телеграмме.

Шойгу поблагодарил личный состав соединений за успешное выполнение боевых задач и за верность воинскому долгу и выразил уверенность, что они продолжат выполнять все поставленные задачи и надежно защищать национальные интересы России.