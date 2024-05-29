В Грузии назначили дату регистрации НПО, финансируемых из-за рубежа

Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Наивно полагать или даже это сознательное вредительство, что закон «О прозрачности иностранного влияния» является единственным препятствием на пути Грузии в НАТО. По членству в НАТО вопросы надо не Грузии задавать, так как мы опережаем по уровню демократии и военной контрибуции многие страны Североатлантического альянса», – заявил председатель парламента.

По словам Папуашвили, «прошло 16 лет после полученного Грузией обещания. Все это время мы стоим на пороге (НАТО) на сквозняке». Он напомнил, что Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена по численности контингента больше всех стран, не являющихся членами альянса. В этой миссии Грузия потеряла убитыми 32 солдата и офицера.

Ранее Папуашвили заявил, что Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину.