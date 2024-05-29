29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Песков: На Украине закон – что дышло
Ситуация вокруг полномочий Владимира Зеленского требует юридической квалификации со стороны украинского законодательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что атрибуты государственной системы на Украине должны функционировать, они должны дать свое заключение и вынести вердикт ситуации с Зеленским, передает ТАСС.
Песков напомнил, что украинское руководство уже неоднократно посягало на законодательство. «И уж там точно закон – что дышло», – подчеркнул он, добавив, что нынешняя ситуация «не терпит отсутствия квалификации».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу.