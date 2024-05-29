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    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

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    29 мая 2024, 11:25 • Новости дня

    Идею Зурабишвили о «европейском референдуме» раскритиковали в оппозиции Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры, которые сейчас объединяются вокруг президента Саломе Зурабишвили, не оценили ее идею провести параллельно с выборами в парламент 26 октября референдум о выборе страной европейского, а не российского пути, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Референдум проводится на всей территории страны. В связи с невозможностью провести его на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии, в 2008 году состоялся плебисцит на эту же тему. К тому же в Конституции в статье 78 уже записан прозападный курс Грузии. Грузия уже получила статус кандидата в Евросоюз. Мы что, начинаем ревизию? Кому это выгодно?!» – заявил секретарь по внешней политике саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили.

    «Референдум мы уже проводили! 80% нашего населения за европейский вектор. Наш выбор четко зафиксирован в Конституции. Почему мы ставим это под вопрос?» – сказала оппозиционный депутат Тако Чарквиани.

    Грузинский политолог Гиа Абашидзе в социальных сетях отметил, что идею президент выдвинула только для того, чтобы «быть в центре внимания» и «претендовать на роль лидера оппозиции».

    «Но ее предложение вызывает только усмешку, – считает эксперт. – Референдум не может проводиться на «временно оккупированных территориях». Плебисцит же уже проводился в 2008 году».

    Гиа Абашидзе также отметил, что Грузия уже имеет статус кандидата в Евросоюз и запись в Конституции о курсе в ЕС и НАТО.

    «Если она рассчитывает собрать 200 тысяч подписей для проведения референдума, то, во-первых, это сомнительно, а во-вторых, на это нужно согласие премьер-министра», – отметил аналитик.

    «Так что это только авантюра», – резюмирует он.

    Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии.

    27 мая 2024, 20:19 • Новости дня
    Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, которой наравне с Украиной в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было обещано членство в альянсе, «заждалась на сквозняке», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наивно полагать или даже это сознательное вредительство, что закон «О прозрачности иностранного влияния» является единственным препятствием на пути Грузии в НАТО. По членству в НАТО вопросы надо не Грузии задавать, так как мы опережаем по уровню демократии и военной контрибуции многие страны Североатлантического альянса», – заявил председатель парламента.

    По словам Папуашвили, «прошло 16 лет после полученного Грузией обещания. Все это время мы стоим на пороге (НАТО) на сквозняке». Он напомнил, что Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена по численности контингента больше всех стран, не являющихся членами альянса. В этой миссии Грузия потеряла убитыми 32 солдата и офицера.

    Ранее Папуашвили заявил, что Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину.

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    28 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на закон об иноагентах

    Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
    @ Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая, Дмитрий Александров, Тбилиси

    Парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили, следует из итогов голосования.

    Согласно данным голосования, парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на так называемый закон об иноагентах и поддержал изначальную редакцию документа, передает ТАСС.

    Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50, изначальную редакцию закона поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а четыре – против.

    Представитель «Грузинской мечты» Анри Оханашвили заявил, что «борьбу за прозрачность пытаются стигматизировать, называя закон «русским». Оханашвили заявил, что  «правда на стороне тех, кто выступает за этот закон, который послужит информированию населения Грузии, превенции ряда вопросов и защите интересов Грузии». Обсуждение проходило бурно, депутаты обвиняли друг друга в «предательстве интересов Грузии». Депутат от большинства Ирма Заврадашвили облила водой оппозиционера Георгия Вашадзе, который сказал, что «Грузинская мечта» встала на путь предательства.

    Между тем, у здания парламента Грузии после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» собрались сторонники оппозиции, они выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес грузинских депутатов,  про собрались собираются сторонники оппозиции, которые кричат: «Нет русскому закону!» и «Рабы!».

    Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила о намерении преодолеть «издевательское» вето на закон «О прозрачности иностранного влияния».

    ЕС потребовал от Грузии отменить закон об иноагентах. Вашингтон пригрозил Тбилиси пересмотром отношений из-за принятия закона об иноагентах.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «русский закон» раскроет грузинских иноагентов.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    27 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    В Тбилиси отметили взвешенность решения не вводить санкции против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    В правящей «Грузинской мечте» в понедельник отметили взвешенность ранее принятого властями страны решения, участвуя в международных рестрикциях против России, не вводить собственные на двусторонней основе, несмотря на требования Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что «необходимо, в первую очередь, думать об интересах грузинского народа».

    «Цивилизованный мир без перерыва говорил Грузии – введите санкции против России. Но мы не сделали этого. Буквально на днях (глава европейской дипломатии Жозеп) Боррель признал, что санкции против России не оправдали себя», – заявил парламентарий.

    Ираклий Заркуа также на заседании комитета по юридическим вопросам задался вопросом, является ли принятый на днях Францией закон о прозрачности направленным против французского народа, если аналогичный грузинский закон вызывает такую жесткую критику Запада.

    По его словам, в отличие от подобных законов за рубежом, грузинский закон не касается физических лиц, а только требует от НПО и СМИ, финансирование которых более чем на 20% осуществляется из-за рубежа, предоставить раз в год декларацию.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    26 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию

    Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в праздничной речи по случаю Дня независимости страны заявил о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии к 2030 году.

    Как указал Кобахидзе, общей грузинской мечтой является «к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», передает РИА «Новости».

    Помимо территориального вопроса, Кобахидзе обозначил и другую стратегическую цель Грузии – полноправное членство в Евросоюзе к тому же 2030 году. «Европейская интеграция - это наш цивилизационный выбор», – заявил он.

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    26 мая 2024, 23:55 • Новости дня
    Тбилиси заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
    Тбилиси заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузинские власти заявили о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны к 2030 году и войти единой республикой в Евросоюз.

    «Наша грузинская мечта – к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», – приводит «Коммерсант» слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

    Ранее с аналогичным заявлением выступил олигарх Бидзина Иванишвили, которого считают истинным руководителем страны.

    Эксперты отмечают, что добиться подобного сценария без участия России невозможно. Пока Москва не давала поводов думать, что вокруг Абхазии и Южной Осетии возможен торг с Тбилиси.

    В самой Абхазии к идее воссоединения с Грузией относятся скептически. Секретарь Совбеза республики Сергей Шамба заявил, что, хотя власти и должны учитывать разные варианты развития событий, они не считают реальным возможное создание конфедерации с Грузией.

    В свою очередь, МИД Южной Осетии назвал «абсолютно неуместными» любые разговоры о вхождении в состав Грузии.

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    26 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Оппозиция Грузии намерена выдвинуть в премьеры антироссийского радикала

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сопредседателя грузинской радикально оппозиционной партии «Новые» Николоза Гварамию планируют выдвинуть кандидатом в премьеры в случае победы на выборах в парламент. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиция собирается подписать меморандум об объединении, кроме Гварамии, известного также своей ярой антироссийской позицией, кандидатами рассматриваются банкир Мамука Хазарадзе и депутат Георгий Вашадзе, указала телекомпания «Имеди».

    Обсуждение создания совместной платформы проходит при поддержке Международного Республиканского института США.

    По данным телекомпании, обсуждается вопрос выдвижения оппозицией нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили на этот же пост, если удастся выиграть выборы в парламент.

    Президент Грузии после этих выборов будет избран коллегией, которую укомплектуют по 150 депутатов от парламента Грузии и от местных парламентов.

    Оппозиция подтверждает, что обсуждает формирование единого списка на выборы в парламент, но от конкретики воздерживается.

    Николоз Гварамия ранее был известен тем, что предлагал мочиться в вино, которое Грузия поставляет в Россию. Он был осужден за финансовые махинации на посту гендиректора телекомпании «Рустави-2», его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    28 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    В ЕС отреагировали на решение Грузии, касающееся закона об иноагентах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз с сожалением принял к сведению решение парламента Грузии преодолеть президентское вето на закон об иноагентах, добавив, что его государства-члены «рассматривают все варианты реагирования на эти события».

    В совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии выражается обеспокоенность тем, что данный закон «противоречит основополагающим принципам и ценностям ЕС и негативно повлияет на путь Грузии к европейской интеграции», передает ТАСС.

    ЕС подчеркивает, что закон игнорирует рекомендации Венецианской комиссии, ведущего юридического органа Совета Европы.

    В документе отмечается, что «еще есть время изменить ситуацию», но для этого требуется «твердая приверженность со стороны руководства Грузии».

    Ранее парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах.

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    28 мая 2024, 21:18 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о провале плана «украинизации» страны

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» помешает планам «украинизации» Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя преодоление парламентом вето президента Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Стране нужны не радикализация и не революции, а мир и стабильность», – отметил Кобахидзе. Глава правительства заявил, что ему понятна негативная реакция противников закона, так как они «планировали открыть в Грузии «второй фронт», «украинизировать» страну».

    По словам Ираклия Кобахидзе, «непрозрачность была главным оружием» тех сил, которые вынашивали такие планы. «Эти планы провалились, такой сценарий не пройдет», – заявил премьер-министр Грузии, отметивший, что ожидает, что «все признают положительное содержание и положительные цели» закона и отнесутся к нему «прагматично».

    По его словам, закон отвечает «главному требованию ЕС – деполяризации в Грузии» и «позволит лучше подготовиться для вступления в Евросоюз». Он пообещал, что к этому вступлению Грузия будет готова лучше других кандидатов к 2030 году.

    Ранее парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.

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    26 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Сильный дождь в Грузии создал проблемы на границе с Арменией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проливной дождь подтопил сельскохозугодья и дома в Болнисском и Марнеульском районах Грузии, граничащих с Арменией, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

    Как говорится в сообщении, в результате длившегося всю ночь проливного дождя, вышли из берегов реки Дебед, Алгети и Храми. Там добавили, что вода затопила подвалы домов и рынки в городе Марнеули, повредила городскую и сельскую инфраструктуру, передает ТАСС. Также, сильный дождь затопил поселок Церовани, проблемы наблюдаются и в городе Тетрицкаро, жители которого опасаются, что Алгетское водохранилище может выйти из берегов.

    Ранее пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что в Армении создали оперативный штаб для ликвидации последствий наводнения.

    Напомним, в воскресенье дочерняя компания РЖД «Южно-Кавказская железная дорога» отменила поезда сообщением Ереван – Тбилиси из-за оползня, сошедшего на пути.

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    28 мая 2024, 21:50 • Новости дня
    Зурабишвили захотела провести референдум о пути Грузии в Европу

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии и призвала протестующих собрать подписи, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Собирайте подписи за референдум, и я назначу его. Выясним, выбираем мы путь в Европу или выбираем Россию. Я с вами, я – это вы», – обратилась она по видеосвязи к митингующим на проспекте Руставели против закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Чтобы назначить референдум граждане должны собрать 200 тыс. подписей. Зурабишвили сказала, что готова назначить референдум на 26 октября, когда в Грузии пройдут выборы в парламент. Она также обвинила в «предательстве» 84 депутатов, проголосовавших за преодоление ее вето на данный закон.

    Ранее парламент Грузии поддержал изначальную редакцию закона «О прозрачности иностранного влияния» после преодоления вето президента Саломе Зурабишвили.

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    28 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Больше половины бензина и дизеля Грузия ввозит из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Объем импорта в Грузию бензина и дизеля в январе-апреле этого года составил 423,4 тыс. тонн, более половины приходится на Россию, сообщил во вторник грузинский Союз импортеров нефтепродуктов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Более половины импорта бензина и дизеля, а именно 54,7% приходится на Россию – 231,6 тысяч тонн. На втором месте – Болгария, откуда импортировано 56,7 тыс. тонн нефтепродуктов (13,4%), на третьем – Румыния (54,8 тыс. тонн – 12,9%).

    Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после военных действий в 2008 году, при этом две страны поддерживают торгово-экономические и гуманитарные отношения.

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    27 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    В парламенте Грузии договорились преодолеть вето на закон «О прозрачности иностранного влияния»

    В парламенте Грузии договорились преодолеть вето президента на закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Юридический комитет парламента Грузии в понедельник рекомендовал преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» на сессии, которая пройдет 28 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент предложила парламенту единственную поправку – отменить закон на следующий день после его задействования.

    Перед законодателями выступил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который на вопрос о том, почему необходимо отозвать этот закон, ответил: «Потому».

    Мсхиладзе отказался обсуждать любую из десяти статей закона, сказав, что тот не годится, потому что его осуждают на Западе.

    Оппозиция обвинила депутатов «Грузинской мечты» в том, что этот закон «оставляет Грузию с глазу на глаз с Россией».

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    28 мая 2024, 13:33 • Новости дня
    Грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на украинские спецслужбы

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил депутата от оппозиции Хатию Деканоидзе, экс-руководителя Национальной полиции Украины, в работе на украинские спецслужбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На сессии во вторник Шалва Папуашвили заявил, что «Деканоидзе и сегодня имеет связи со спецслужбами иностранного государства».

    «Вы и сегодня сотрудничаете со спецслужбами иностранного государства. Дружите с Георгием Лордкипанидзе (замначальника украинской военной контрразведки), который стоял за тайной переправкой в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили (в октябре 2021 года)», – сказал главы высшего законодательного органа Грузии.

    «Это просто стыдно. Вы отказались от грузинского гражданства, чтобы работать на другое государство, а сегодня обвиняете нас в отсутствии патриотизма и в предательстве», – отметил Папуашвили.

    По его словам, Деканоидзе «имеет связь с человеком (Лордкипанидзе), который рассчитывал устроить кровопролитие в Грузии».

    В период пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Деканоидзе руководила Полицейской Академией. В 2015-2016 годах она возглавляла украинскую полицию, затем вернулась на родину и восстановилась в гражданстве Грузии. Она заявила, что подаст в суд на Папуашвили.

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      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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