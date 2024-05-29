Идею Зурабишвили о «европейском референдуме» раскритиковали в оппозиции Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Референдум проводится на всей территории страны. В связи с невозможностью провести его на «оккупированных территориях» – в Абхазии и Южной Осетии, в 2008 году состоялся плебисцит на эту же тему. К тому же в Конституции в статье 78 уже записан прозападный курс Грузии. Грузия уже получила статус кандидата в Евросоюз. Мы что, начинаем ревизию? Кому это выгодно?!» – заявил секретарь по внешней политике саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили.

«Референдум мы уже проводили! 80% нашего населения за европейский вектор. Наш выбор четко зафиксирован в Конституции. Почему мы ставим это под вопрос?» – сказала оппозиционный депутат Тако Чарквиани.

Грузинский политолог Гиа Абашидзе в социальных сетях отметил, что идею президент выдвинула только для того, чтобы «быть в центре внимания» и «претендовать на роль лидера оппозиции».

«Но ее предложение вызывает только усмешку, – считает эксперт. – Референдум не может проводиться на «временно оккупированных территориях». Плебисцит же уже проводился в 2008 году».

Гиа Абашидзе также отметил, что Грузия уже имеет статус кандидата в Евросоюз и запись в Конституции о курсе в ЕС и НАТО.

«Если она рассчитывает собрать 200 тысяч подписей для проведения референдума, то, во-первых, это сомнительно, а во-вторых, на это нужно согласие премьер-министра», – отметил аналитик.

«Так что это только авантюра», – резюмирует он.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии.