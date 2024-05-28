«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Белгородской области уничтожили четыре дрона ВСУ
Во вторник во второй половине дня в Белгородской области уничтожены четыре украинских дрона, сообщило Минобороны России.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники около 14.00 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.
До этого во вторник средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области.