  • Новость часаВ ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 11:43 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области

    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    Примерно в 10.40 мск российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на территории Белгородской области, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Как сообщалось ранее, система ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ в Курской и Белгородской областях.


    27 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы

    Актрису Искандер осудили по делу о сбыте наркотиков

    Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы
    @ Александр Поляков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Первомайском райсуде Пензы в понедельник вынесли приговор актрисе Рамиле Искандер (Хисамовой) по делу о сбыте наркотических веществ.

    Хисамову приговорили к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, передает ТАСС.

    В марте 46-летняя актриса признала свою вину по делу о сбыте наркотиков и заявила, что глубоко раскаивается. Искандер – заслуженная артистка России, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

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    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

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    27 мая 2024, 20:44 • Новости дня
    Певица Алсу подала на развод
    Певица Алсу подала на развод
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

    Дело о расторжении брака между Алсу и Абрамовым зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артистка значится в этом деле истцом, что может говорить о том, что именно она стала инициатором развода. Алсу и Абрамов заключили брак в 2006 году, у них трое детей.

    Ранее российская певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее бывших мужей был абьюзером, жизнь с ним она назвала ужасной.

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    27 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Россия заставит «сильно пожалеть» Польшу

    Захарова пообещала ответить Польше на ограничения в передвижении дипломатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не оставит без ответа ограничения передвижения дипломатов, введенные Польшей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова, детали пока неизвестны. По ее словам, анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения. «Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», – отметила дипломат, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по стране.

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    27 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица

    Певица Нюша подала на развод в один день с Алсу

    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Иск певицы Нюши (Анны Шурочкиной) о расторжении брака с бизнесменом Игорем Сивовым зарегистрирован в один день с заявлением о разводе певицы Алсу, сообщается на портале мировых судей Москвы.

    Брак с Сивовым продлился восемь лет, у пары родились двое детей, пишет «Комсомольская правда». После объявления о расставании Нюша вернулась в Россию из Дубая и возобновила карьеру певицы.

    Ранее певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

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    27 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Гульнару-Клару Самат от должности посла республики в России и Армении по совместительству с резиденцией в Москве.

    Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято в связи с переходом теперь уже экс-главы дипломатической службы на другую работу, сообщает «Московский комсомолец».

    Верительную грамоту у Гульнары-Клары Самат президент России Владимир Путин принял в мае 2021 года.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 20:19 • Новости дня
    Грузия заявила об усталости от «сквозняка НАТО»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия, которой наравне с Украиной в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было обещано членство в альянсе, «заждалась на сквозняке», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Наивно полагать или даже это сознательное вредительство, что закон «О прозрачности иностранного влияния» является единственным препятствием на пути Грузии в НАТО. По членству в НАТО вопросы надо не Грузии задавать, так как мы опережаем по уровню демократии и военной контрибуции многие страны Североатлантического альянса», – заявил председатель парламента.

    По словам Папуашвили, «прошло 16 лет после полученного Грузией обещания. Все это время мы стоим на пороге (НАТО) на сквозняке». Он напомнил, что Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена по численности контингента больше всех стран, не являющихся членами альянса. В этой миссии Грузия потеряла убитыми 32 солдата и офицера.

    Ранее Папуашвили заявил, что Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину.

    Коментарии (14)
    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

    Коментарии (14)
    27 мая 2024, 22:09 • Новости дня
    В Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера
    В Красноярском крае потребовали убрать из продажи «Вредные советы» Остера
    @ Василий Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В магазине Каратузского района Красноярского края потребовали изъять из продажи книгу Григория Остера «Вредные советы» из-за иллюстраций.

    По оценкам прокуратуры, в здании изображены сцены жестокости, при этом отсутствует возрастная маркировка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом прокурорской проверки.

    Отмечается, что претензий к самому тексту и его автору у прокуратуры нет.

    «Вредные советы» – сборник иронических стихотворений для детей, показывающий последствия непослушания. Книга была написана в 1980-е годы и неоднократно переиздавалась.

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    27 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    Кабмин не поддержал ограничения на ношение религиозной одежды
    Кабмин не поддержал ограничения на ношение религиозной одежды
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

    В ответах на письменные вопросы депутатов Госдумы кабмин ссылается на Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», передает РИА «Новости». В нем говорится, что установление дискриминации по религиозному признаку недопустимо, а также перечислены места, где богослужения и религиозные церемонии могут совершаться беспрепятственно.

    В документе отмечается, что в некоторых случаях для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан могут потребоваться меры, регулирующие проведение публичных богослужений в общественных местах. В таких случаях будут применяться нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

    Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба в России, назвав это одним из факторов, повышающих риски экстремизма.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.

    Коментарии (49)
    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

    Коментарии (9)
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