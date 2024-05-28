«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Медведев: Разработки российских ученых уже испытываются на поле боя
Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений, они уже испытываются на поле боя и приближают победу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев на общем собрании членов Российской академии наук (РАН), посвященном 300-летию РАН, отметил, что эти разработки делают нашу страну сильнее, помогают эффективнее противостоять противнику, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза России заявил, что наша страна «окружена со всех сторон». России, по его словам, пытаются создать некомфортные условия для научной деятельности. При этом он выразил уверенность, что научное сообщество России пройдет этот этап наилучшим образом и выйдет на результаты, которые до недавнего времени нельзя было себе представить.
Медведев выразил надежду, что РАН продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Речь идет, по его словам, не только об обороне, но и о продовольственной, биологической безопасности, борьбе с угрозами в киберпространстве и целом ряде других моментов, по которым Россию «сегодня проверяют на прочность».
Президент Владимир Путин заявлял ранее, что научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.