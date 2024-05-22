Автоэксперт объяснил латинские названия российских автомобилей

Автоэксперт Баканов объяснил, зачем российские автопроизводители называют свои модели латинскими названиями

Tекст: Татьяна Косолапова

«На самом деле, как такового объяснения, почему российский автопром использует в названии латиницу, у нас нет. Согласно ГОСТу, могут быть абсолютно разные названия автобренда: и написанные латиницей, и кириллицей. Но с точки зрения восприятия бренда латиница лучше подходит», – говорит Баканов.



Он объясняет, что производители любого продукта, будь то автомобили или другой товар, всегда думают о расширении как на весь отечественный рынок, так и на международный. Соответственно, в каждой стране свои требования к названиям бренда, однако латинский шрифт – универсальное обозначение. Абсолютно все автомобили мира так или иначе имеют латинское название. Это делается и для того, чтобы в документации на авто в разных странах все было унифицировано.



«Надпись на кириллице будет понятна только тем, кто живет в тех странах, где используется такой алфавит. Для остальных это будет непонятный набор букв. Можно взглянуть на тот же Узбекистан, в котором уже давно произошел переход от кириллицы к латинице законодательно», – объясняет автоэксперт.



При этом собеседник отмечает, что в Китае на автомобилях местного производства можно заметить названия марки и модели как на латинице, так и на китайском языке. Но предназначены машины с иероглифами исключительно для внутреннего рынка, на экспорт их не отправляют.



По его словам, автомобильный брендинг сложен: над названием долго думают, смотрят, чтобы в разных странах наименование было понятным и не имело каких-то негативных смыслов. А история, рассказывает Баканов, знает примеры, когда приходилось переименовывать модель из-за плохой ассоциации, которая может сложиться у местных жителей к названию.

В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров призвал отечественные бренды переходить на кириллицу в наименованиях, поскольку промышленность уже «дозрела» до этого.